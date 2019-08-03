محلل سياسي يحذر من التسليح النووي في أوروبا بعد إلغاء معاهدة الأسلحة بين أمريكا وروسيا

قال المحلل السياسي، أيمن سمير، إن إلغاء معاهدة منع الانتشار الأسلحة النووية القصيرة والمتوسطة بين ولايات المتحدة الأمريكية وروسيا كان يقضي أن يتم التوصل إلى اتفاقية جديدة بشأن الأسلحة النووية.



وأضاف أيمن سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنه تم تعليق الاتفاقية النووية التي تم تفعيلها في عام 1987، بداية من 2 فبراير الماضي لمدة 6 أشهر وكان يفترض حتى 2 أغسطس خلال تلك الفترة أن يتم التوصل إلى صيغة جديدة للاتفاقية النووية وهذا لم يحدث.



منوها، إلي أن هناك مباحثات بين طواقم فنية روسية وأمريكية بغرض تقريب وجهات النظر وكان هناك اجتماع في الأسبوع الماضي في جنيف ولكنه فشل ولم يتم التوصل إلى اتفاق في وجهات نظر.



وأشار المحلل السياسي إلى أن هناك سيناريو بوجود سباق تسلح نووي في أوروبا وهو ما بدأ بالفعل وقامت جمعية البرلمانيين التابعة لحزب الأطلنطي قالت إنه تم نشر 150 قنبلة نووية في 5 دول أوروبية لمواجهة أي عملية خاطفة من جانب روسيا تجاه أوروبا.



