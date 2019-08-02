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اقتصاد

صبري العدوي: نؤسس علاقة قوية بين المستثمرين لضمان استدامة المشروعات

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:04 م
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب صبري العدوي
صدى البلد - عدسة إيهاب أشرف

قال اللواء أركان حرب صبري العدوي رئيس المجلس الأعلى بالمجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثمار بالوطن العربي وأفريقيا ، ان ما يتم على ارض الواقع من مشروعات قوية يعد نجاحات كبيرة واضافات للمجلس والتي تعد ثمار تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بملف الاستثمار.

جاء ذلك خلال مؤتمر المجلس المنعقد مساء اليوم الجمعة، لتدشين المشروعات التي قام بها المجلس في الفترة الماضية، بالإضافة إلى المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ تحت شعار "مصر أد الدنيا".

اوضح أن حجم المشروعات التي تمت سيكون اضافة قوية لاقتصاد الدولة.

أشار إلى أن المؤتمر يضم مجموعة من المستثمرين العرب والمصريين ، لبحث المشروعات القوية التي تضيف للدولة والتي تؤتي ثمارها في وقت سريع للغاية ، معظمها استثمارات في مجال الصناعات الثقيلة، مضيفا :"نؤسس علاقة مبنية على الثقة والامانة بين المستثمرين لضمان استمرار المشروعات ، بدون شك قطعنا شوط كبير ، وليس هناك دولة في هذه الظروف تحقق معدلا قويا من النمو مثل ما حدث في مصر".

وقال الدكتور عماد الدين محمود رئيس المجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثماري أن المؤتمر شهد تدشين مشروعات بـ5 مليار جنيه من مستثمرين عرب وأفارقة وألمان، وذلك بالاستفادة بمزايا قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية من حوافز وتيسيرات للمستثمرين.

كما شهد عماد الدين حفلا لعرض بعض المشروعات العملاقة بحضور أصحابها من السعودية، والإمارات، والبحرين، والسنغال وسيراليون وجنوب أفريقيا وألمانيا، كما شهد أيضًا تكريم أصحاب هذه المشروعات.

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