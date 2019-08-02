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توفيق عكاشة: مؤتمرات الشباب الوطنية وصلت إلى مرحلة النضج.. فيديو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:42 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن المؤتمر الوطني للشباب وصل إلى مرحلة النضج، وجذب متابعي التلفاز لمتابعة فعاليات المؤتمر.

وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في هذا المؤتمر وكان له 29 رسالة في اليوم الأول.

وتابع الإعلامي توفيق عكاشة: "أجهزة المعلومات التابعة للأجهزة الأمنية التي تقدم تحليلا للرأي العام منحازة إلى المواطن".

وأكمل الإعلامي توفيق عكاش:" الرئيس السيسي أكد في المؤتمر أن أجهزة المعلومات تطالب دائما بالاهتمام بالمواطن وألا يتحمل المواطن أعباء تتعبه".

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