للقضاء على الفساد.. برلماني يطالب بتفعيل الرقمنة الشاملة

علق حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على الوضع الاقتصادي في مصر وأداء الحكومة بأنه على الطريق الصحيح ويسعى للقضاء على الطابور الثالث.



وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الفترة الأخيرة شهدت قيام البرلمان والحكومة بعدة خطوات مهمة كان لها مردودها الإيجابي على الاقتصاد القومي ومن أبرزها قانون الاستثمار الجديد فضلا عن تحسين البنية التحتية لإنشاء المشروعات التي بدورها ستقلل نسبة البطالة في مصر وتساهم في زيادة الناتج القومي.



وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ضرورة التخلص من البيروقراطية وما يسمى بالطابور الثالث حيث أن الدولة تسعى لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين إلى مصر ولكن الطابور الثالث يقف حائط صد لهم.



وطالب النائب الحكومة أن تتجة نحو الرقمنة الشاملة داخل المؤسسات الحكومية حتى لا يكون هناك تواصل بين الموظفين والمستثمرين بشكل مباشر كأحد الطرق اللازمة للقضاء على الفساد بكل انواعه.