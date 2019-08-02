طبيب عالمي يكشف عن معجزة تعالج السكر.. وجامعة متخصصة في مصر قريبا.. فيديو

قال الدكتور أسامة حمدي، مدير السمنة والسكر بمستشفيات جامعة هارفارد، بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الإصابة بمرض السكر من الدرجة الثانية في السنوات الأربع الأولى يمكن الشفاء والتعافي منه.



وأوضح «حمدي»، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، على فضائية «دي إم سي»؛ أن هناك أبحاثا أكدت أن مجرد نزول الوزن بصورة سريعة لــ7 % يعمل على تحسين الجسم لحساسية الأنسولين بنسبة 57%؛ منوها أن انخفاض الوزن خلال الإصابة بمرض السكر من الممكن أن يحدث معجزة في عملية الشفاء من المرض.



وأشار «حمدي» أنه خلال عملية علاج مرض السكر من الدرجة الثانية يجب عمل تحليل للسكر كل ثلاثة شهور ويتم الحافظ عليه تحت مستوى الــ7% سواء بالأدوية أو الرياضية أو الأغذية السليمة.



وعلى جانب آخر أكد «حمدي» إنهم يعملون على التنسيق؛ لإنشاء جامعة طبية ومراكز متخصصة في مصر بالتعاون مع جامعة هارفارد قريبا؛ مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بمناهج جامعة هارفارد لتدريسها في الجامعة المصرية، وسيتم إرسال فريق مصري لتلقي التدريب هناك.

