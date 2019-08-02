بعد إطلاق مشروع حياة كريمة.. توفيق عكاشة يوجه رسالة نارية لـ تميم.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه بإطلاق مبادرة ومشروع حياة كريمة نقتحم المجتمعات التي تحتاج إلى حقوق الإنسان بشكل فوري.



وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة":" حياة كريمة توفر حق الإنسان في الحصول على مياه نظيفة والحصول على دخل اقتصادي يرفع مستوى معيشته، وحقه في تعليم يبث في نفوس أبنائه الامل، وحق المواطن في الصحة وتوفير الخدمات الطبية له".



ووجه توفيق عكاشة، حديثه إلى تميم أمير قطر،:" هذه هي حقوق الإنسان في كل شيء حتى السجناء لديهم حقوق إنسان".



وتابع الإعلامي توفيق عكاشة، :" مصر تتوسط منطقة على صفيح ساخن وصلت درجة حرارته إلى 1000 درجة مئوية، وبين عشية وضحاها ينتظر أهل المنطقة حروب واسعة ولكن مصر تقف شامخة بشعبها الذي استوعب الدرس لكي تبني وتعمر وتحقق إنجازات إقتصادية".

