كنوز مصر العظمى.. مؤرخة بريطانية تروي مغامرتها المثيرة أسفل هرم خوفو.. فيديو

شعرت المؤرخة البريطانية بيتاني هيوز بالرهبة بينما كانت تجتاز ممرات متاهة من الأنفاق المظلمة أسفل هرم خوفو، تحضيرًا لفيلمها الوثائقي الجديد "كنوز مصر العظمى مع بيتاني هيوز".



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصلت هيوز إلى مصر في إطار جولة لاستكشاف أعظم 10 كنوز في العالم حسب تصنيفها، وقررت دخول شبكة الأنفاق المظلمة الواقعة تحت الهرم الأكبر.



ونقلت الصحيفة عن هيوز قولها "لقد استغرق بناء الهرم الأكبر 20 عامًا، وبحساب عدد الأحجار المستخدمة في بنائه يُقدر أن حجرًا كان يوضع في مكانه كل دقيقتين يوميًا طوال الأعوام العشرين".



دخلت هيوز الهرم الأكبر من فتحة تقود إلى غرفة دفن الملك خوفو، ثم هبطت عبر ممرات ملتوية إلى عمق 30 مترًا أسفل تحت سطح الأرض، وفيما بعد روت أنها شعرت وكأن كل شيء حولها حي ناطق، حتى الجدران والأحجار، بالرغم من أنها لا تؤمن بوجود حياة في العالم الآخر.



وأضافت المؤرخة البريطانية أن لصوص الآثار جردوا الهرم الأكبر عبر العصور من كنوزه، لكن شبكة من الأنفاق السرية الضيقة تمتد تحت غرفة الدفن إلى ما تحت مستوى سطح الأرض، اجتازتها هيوز وهي تشعر برهبة جارفة، إلى أن وصلت إلى بهو واسع لا أحد يعرف الغرض الذي دفع بناة الهرم إلى بنائه تحت الهرم.



في أجزاء معينة من البهو، ينخفض السقف إلى درجة استطاعت معها هيوز لمس النقوش المحفورة عليه، وقالت "لقد صنع العمال من النساء والرجال هذا، وعندما لمسته كنت ألمس مواضع أياديهم، كنت ألمس تاريخًا عمره 4 آلاف و500 سنة".



