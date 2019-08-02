بعد انضمامهما رسميا.. جهاز الإسماعيلي يجتمع مع مدبولي ودونجا

حرص محمود جابر المدير الفني وصبري المنياوى مدير الكرة بالدراويش على الاجتماع بالثنائي الجديد أحمد مدبولى ومحمود عبدالعاطى “دونجا” والذين تم ضمهما من نادى الزمالك فى الميركاتو الحالى.



الاجتماع تركز على زرع الحماس والإصرار لدى الثنائى، والتأكيد على أن المردود الذي سيقدماه في التدريب سيكون العامل الأساسي فى اختيارهما ضمن التشكيل الأساسى من عدمه خلال مباريات الفريق بالموسم الجديد.



كما قام أعضاء الجهاز الفنى بشرح نظام التدريبات وبرنامج الإعداد، استعدادا لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى مطلع سبتمبر المقبل، لحساب منافسات دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.