وفد المصرية المغربية يشارك فى احتفالات سفارة المملكة بذكرى عيد العرش

شارك وفد من الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال فى احتفالات السفارة المغربية بالقاهرة الثلاثاء بمناسبة ذكري عيد العرش الذي يوافق مرور عشرين عاما على تولي الملك محمد السادس عرش بلاده خلفا لوالده.



وضم وفد الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال كلا من محمد عادل حسني رئيس مجلس الإدارة وعبد الهادي بعلبك نائب رئيس الجمعية والدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس الادارة.



وأكد "حسني" على الدور المحوري للمملكة المغربية لمصر فى افريقيا، مشيرًا إلى عمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.



وقال "حسني" أن الجمعية المصرية المغربية تعمل ضمن خطة طوحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن الجمعية تدرس تنظيم عدد من الزيارات لوفود رجال الأعمال المصريين لزيارة المغرب وبحث آليات جديدة للتعاون فى مختلف المجالات.



وأوضح أهمية المغرب لمصر فى اسواق افريقيا خاصة ميناء طنجة الأكبر في أفريقيا من حيث حجم الحاويات والأكبر في حوض البحر المتوسط ويرتبط بـ ـ186 ميناء في 77 بلدا.



وأضاف "حسني" أن المغرب مرت بالعديد من الاصلاحات على مستوي مناخ الاستثمار واطلقت عددا من المشاريع الكبرى لتأهيل البنى التحتية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والطرق وغيرها ودشنت نهاية 2018 خطا للقطار الفائق السرعة "تي جي في" يربط طنجة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء.