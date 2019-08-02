نيكسون وريجان في محكمة التاريخ.. ابنة الرئيس الامريكي تهاجمه بعد الكشف عن تصريحاته العنصرية ضد الأفارقة

أكدت ابنة الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان تصريحات والدها العنصرية التي كشفتها في تسجيل صوتي سُجل عام 1971، خلال فترة حكمه لكاليفورنيا، وهو يسخر من مندوبين أفارقة لدى الأمم المتحدة ويصفهم بالقردة في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.



أدانت ابنته باتي ديفيس هذه التصريحات، وكتبت لا أستطيع الدفاع عن تلك التصريحات غير المبررة وغير العقلانية، وأضافت أنه لا يوجد أي تفسير مناسب لما قاله والدي.



وأوضحت ديفيس في مقال لها في الواشنطن بوست أنها كانت تستعد للدفاع عن والدها قبل أن سمعت التسجيل، مؤكدت أنها شعرت بالفزع لسماع ما قاله.



ظهر في الآونة الأخيرة تسجيل صوتي سُجل عام 1971 لرونالد ريجان، الذي كان حاكم كاليفورنيا في ذلك الوقت، وهو يسخر من مندوبين أفارقة لدى الأمم المتحدة ويصفهم بالقردة في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.



وجاء التسجيل، الذي لم يُكشف عنه النقاب من قبل، في أعقاب خطوة الأمم المتحدة لطرد تايوان وهو ما عارضته الولايات المتحدة.



وسُمع ريجان في التسجيل يقول "إن ترى هؤلاء القردة من تلك الدول الأفريقية، اللعنة عليهم... ما زالوا لا يرتاحون لارتداء الأحذية" ودفع ذلك نيكسون للضحك.



ونشرت المحادثة مجلة أتلانتيك هذا الأسبوع، وكتب التقرير تيم نافتالي وهو أستاذ تاريخ بجامعة نيويورك ومدير سابق لمكتبة نيكسون الرئاسية.



وكان ريجان يشير في تسجيله إلي المندوبين التنزانيين في الأمم المتحدة، الذين وقفوا ضد الولايات المتحدة في تصويت للاعتراف بالصين وطرد تايوان.



قالت ديفيس إن ذلك التسجيل صدمها، وأشارت إلي أن والدها وقف ضد الفصل العنصري عندما لعب كرة القدم في الكلية وبعد ذلك عندما كان في منصبه، عندما منح عضوية "ناد ريفي ريتزي في لوس أنجلوس" رفضها لأن النادي لم يسمح لليهود أو الأميركيين الأفارقة بالعضوية.



وأكدت بإن ريجان لو كان حيا، لطلب العفو وإعتذر عن هذه التصريحات وأضافت أنها تأمل في أن يسامح الناس الرئيس السابق على الكلمات التي لم يكن ينبغي أن يُلفظها في أي حديث.



واتهم النقاد ريجان بالعنصرية طوال حياته المهنية، فعند الترشح لمنصب حاكم كاليفورنيا عام 1966، قال إذا أراد أي شخص أن يمارس التمييز ضد الزنوج أو غيرهم في بيع أو استئجار منزله، فمن حقه أن يفعل ذلك.



وحينما أصبح رئيس، حاول منع مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.



جاء التسجيل، الذي لم يُكشف عنه النقاب من قبل، في أعقاب خطوة الأمم المتحدة لطرد تايوان وهو ما عارضته الولايات المتحدة.



بعد وفاة ريجان عام 2004 نجح نافتالي في حمل الأرشيف الوطني الأمريكي على إصدار التسجيلات كاملة.



وقال نافتالي لصحيفة واشنطن بوست "كانت أسوأ مما توقعت" وأضاف "كان امتزاج هذه الإهانة التي أوردها ريجان ثم تكرار نيكسون لها ليس مرة واحدة بل مرتين في أحاديث لاحقة".



وترك نيكسون السلطة عام 1974 وكان الرئيس الأمريكي الوحيد الذي قدم استقالته في مواجهة عزل شبه مؤكد بعد فضيحة ووترجيت. وتوفي في أبريل 1994.



وتولى ريجان منصب حاكم كاليفورنيا في الفترة من 1967 إلى 1975 وأصبح رئيسا للولايات المتحدة من 1981 حتى 1989 وتوفي عام 2004.

