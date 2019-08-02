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ربنا ينصره.. توفيق عكاشة: السيسي لا يملك عصا سحرية وتولى حكم البلاد في أسوأ الظروف

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:07 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر تقف شامخة بشعبها الذي استوعب الدرس لكي تبني وتحقق إنجازا ويتحدث رئيس الدولة بكلمات حق ولا ينسب فضل على نفسه.

وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة في برنامجه "مصر اليوم" على قناة "الحياة"، أن الرئيس السيسي ينسب الفضل للشعب الذي تحمل الأوضاع الاقتصادية وساعده على الإنجاز وجعل إدارته حازمة حاكمة حاسمة دافعة للعمل والإنجاز والتنفيذ.

وتابع الإعلامي توفيق عكاشة: "الرئيس السيسي لا يملك عصا سحرية والرئيس تولى أمر البلاد في أسوأ ظروف للدولة المصرية منذ إنشائها".

واستطرد: "الرئيس السيسي تسلم زمام الأمور في هذه الفترة التاريخية التي لم تشهدها مصر في تاريخها ويقف بإيمان راسخ بالله ويفوض أمره إلى الله، ويدير الدولة بقبضة حديدية وإرادة فولاذية لا تلين وأمل لا يغيب لتحقيق الإنجاز وربنا ينصره".

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