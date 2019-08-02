للقضاء على جشع التجار.. برلماني يطالب بزيادة منافذ بيع اللحوم بجميع المحافظات

أشاد محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود وزارة التموين التي تجلت في إعداد خطة لطرح اللحوم في المنافذ التابعة لها لحلول عيد الأضحى بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تصل إلي 20%.



وأضاف "بدراوي" لـ"صدي البلد"، أن هناك مجموعة من التجار ليس لديهم ضمير يستغلون هذه المناسبات الكريمة في زيادة الأسعار على السلع والمنتجات، لافتًا إلى أن ما تقوم به الحكومة من خفض أسعار اللحوم داخل الأسواق إلى 20% يخلق نوعا من أنواع المنافسة بين هؤلاء لجذب المستهلك إليه.



وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بزيادة منافذ بيع هذه اللحوم لتشمل جميع أركان الجمهورية حتي يستطيع المواطن أن يحصل عليها بسهولة فضلا عن القضاء على ظاهرة جشع التجار في الجمهورية بالكامل.



كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعدت خطة لطرح اللحوم في المنافذ التابعة لها استعدادا لاستقبال عيد الأضحى 2019، والذي تم إعلان أول أيامه الأحد المقبل.



قال خالد إبراهيم مدير فروع مجمعات الأهرام الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، لـ صدى البلد، إنه يجري طرح كميات كبيرة من اللحوم استعدادا لـ عيد الأضحى 2019 في فروع مجمعات الأهرام بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 20%.