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كارثة.. الوجبات السريعة تصيب 30% من المصريين بمرض السكري

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:11 م
مرض السكري
مرض السكري
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السمنة والسكر بجامعة هارفارد، إنهم يعملون على التنسيق؛ لإنشاء جامعة طبية ومراكز متخصصة في مصر بالتعاون مع جامعة هارفارد قريبا؛ وسوف يتم مناهج جامعة هارفارد لتدريسها في الجامعة المصرية؛ علاوة على إرسال فريق مصري لتلقي التدريب بهارفارد.

وأوضح أسامة حمدي، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، على فضائية «دي إم سي»؛ أن شهادة التخرج في الجامعة ستكون مصرية، ولكن الامتحانات التي سوف يخوضها الملتحقون بالجامعة على النظام الامريكي؛ مشيرا إلى أنهم يستهدفون إنشاء مستشفى جامعي عالمي يتضمن مركزا لعلاج السكر.

وتحدث أسامة حمدي؛ عن خطورة مرض السكر؛ إن هناك مقومات معينة يمكن من خلالها تحديد الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر؛ مؤكدا أن عملية مقاومة الأنسولين السبب الرئيسي لمرض السكر؛ ويوجد أبحاث أكدت أن مجرد نزول الوزن بصورة سريعة لــ7 % يعمل على تحسين الجسم لحساسية الأنسولين بنسبة 57%.

وفجر أسامة حمدي مفاجأة من العيار الثقيل؛ أنه كل 5 سنوات يكون هناك من 15 إلى 30% من المصريين ينضمون لمرضى السكر، وهو ما يعد أمرا مخيفا؛ مرجحا ان يكون السبب الأساسي في ذلك الوجبات السريعة والضغط النفسي.

وأكمل أسامة حمدي تحذيره من الوجبات السريعة؛ حيث أن التغذية في مصر تحولت إلى الأسوأ؛ معلقا على ذلك أننا نقتل انفسنا بالاكل الخطأ.

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