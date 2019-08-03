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الموجة الـ13.. قنا تسترد 5666 فدانا و240 ألف متر من أراضي الدولة المتعدى عليها.. والهجان: لجان التقنين تعمل على قدم وساق وإجراءات مشددة ضد أى تقصير

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:30 ص
قنا تسترد 5666 فدانا
قنا تسترد 5666 فدانا و240 ألف متر
يوسف رجب
  • محافظ قنا:
  • إزالة ٦٨٦ حالة تعد بمدن المحافظة منها ٤٧٦ بالمبانى و١٦١ بالزراعة
  • مدينة قفط تصدرت قائمة المدن الأكثر استردادا بمساحة ٣٦٤٠ فدانا
  • تقديم جميع التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة والشعب

انتهت الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا السياق، قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن المحافظة نجحت في استرداد مساحة ٥٦٦٦ فدان تعديات بالزراعة ومساحة ٢٤٠ ألفا و٤٨٢ مترا مربعا تعديات بالمبانى من أراضٍ أملاك الدولة خلال حملات الموجة ١٣، التى انطلقت يوم ٢٤ يوليو الماضي وانتهت في الأول من أغسطس الجاري.

وأوضح محافظ قنا أن حملات الموجة ١٣ نجحت فى إزالة ٦٨٦ حالة تعد بجميع مدن المحافظة، منها ٤٧٦ حالة تعد بالمبانى على مساحة ٢١٩ ألفا و٢٣٢ مترا مربعا و١٦١ حالة تعد بالزراعة على مساحة ٥٦٥٦ فدانا، و٤٣ حالة تعد على أملاك الآثار على مساحة "١٠ أفدنة و١٢ قيراط زراعة، و١٦٨٠٠ متر مربع مبانٍ"، إضافة إلى ٦ حالات تعد بالمبانى على نهر النيل بإجمالي مساحة ٤٤٥٠ مترا مربعا.

وأضاف محافظ قنا أن مدينة قفط تصدرت قائمة المدن الأكثر استردادا لأراضى الدولة على مستوى المحافظة بمساحة ٣٦٤٠ فدانا و١٠٧ آلاف و٧٣٨ مترا مربعا، تليها مدينة دشنا بمساحة ٨٣٤ فدانا و٥٥٠ مترا مربعا، ومدينة قوص بمساحة ٥٩٩ فدانا و٢٣ ألف متر مربع، وتليها مدينة الوقف بمساحة ٣٥٨ فدانا و٤٧٢٥ مترا مربعا، ومدينة قنا بمساحة ٩٨ فدانا و٥٧٠٥ أمتار مربعة، تليها مدينة أبوتشت بمساحة ٤٨ فدانا و٧١ ألف متر مربع، تليها مدينة نقادة بمساحة ٥١ فدانا، ومدينة فرشوط بمساحة ٣٨ فدانا و٧٠٠٥ أمتار مربعة، وأخيرًا مدينة نجع حمادى بمساحة ١ فدانا و٢٠ ألفا و٤٥٠ مترا مربعا.

وأكد محافظ قنا أن لجان تقنين الأراضى المشكّلة على مستوى مدن المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقا للقانون التزامًا بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، حيث يتم تقديم جميع التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة والشعب فى أراضيهم، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن تؤدى إلى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.

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