ماجواير يعطل مانشستر يونايتد عن إعلان صفقة تبادلية مع يوفنتوس

أكدت تقارير الصحف الإنجليزية، أن فريق مانشستر يونايتد أتم كل الأمور الخاصة بالحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة تبادلية مع روميلو لوكاكو مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وحسب تقرير الصحف فإن انشغال فريق مانشستر يونايتد بإنهاء صفقة هاري ماجواير مدافع فريق ليستر سيتي هو ما يعطل الإعلان رسميا عن الصفقة التبادلية.



وحسب تقرير صحيفة تيليجراف الإنجليزية فإن ليستر سيتي سيحصل على 87 مليون يورو قيمة انتقال المدافع إلى المارد الأحمر ليكون المدافع الأغلى في العالم.



واختتمت تقريرها أنه من الممكن أن يحصل فريق مانشستر يونايتد على خدمات ماندزوكيتش مهاجم فريق يوفنتوس لكن مازالت المفاوضات جارية وتتجه نحو الأحمر.