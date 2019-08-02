بعد انتقاله للإنتاج الحربي.. أحدث ظهور لـ باسم مرسي.. شاهد

نشر باسم مرسي لاعب الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي صورة جديدة له على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء قضاء إجازته الصيفية.



وظهر باسم مرسي بملابس البحر ولاقت الصورة إعجاب جمهوره وانهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه الذين أشادوا بطلته".



نجح نادى الإنتاج الحربى في التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليصبح الصفقة الرابعة للفريق.



وطلب مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط هجوم الإنتاج، ووافق باسم مرسى على العودة للإنتاج على سبيل الإعارة بعد نهاية رحلته مع سموحة بسبب خلاف مع حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى.



