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بعد تصريحات الرئيس.. توفيق عكاشة يحدد ملامح مدرب منتخب مصر.. فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:22 ص
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن هوية المدرب الوطني لمنتخب مصر المقبل في جلسة إسأل الرئيس في المؤتمر الوطني السابع للشباب.

وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة إعطاء فرصة للمدرب الوطني.

وتابع الإعلامي توفيق عكاشة:" لازم نعطي فرصة للمدرب الوطني لأنه لديه إحساس وحماس وفخر المصريين، إضافة إلى الإنتماء إلى تراب هذا الوطن".

وأكمل الإعلامي توفيق عكاشة:" القادم لتدريب المنتخب الوطني مصريا لإعادة بناء الفريق ويتم تكليفه بضرورة تقديم كوادر تدريبية تتولى تدريب المنتخب القومي في المستقبل، وهناك فارق كبير بين تدريب الأندية والمنتخبات".

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