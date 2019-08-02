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فن

عمرو عبد الجليل يوثق حسابه على تويتر

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:41 م
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
سعيد فراج
أعلن الفنان عمرو عبد الجليل، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، عن توثيق حسابه عبر تويتر، إذ شارك صورة من الحساب بعدما أصبح يحتوي على العلامة الزرقاء.

وعلق عمرو عبد الجليل، قائلًا: «الحمد لله تم توثيق حسابي على تويتر ودا حسابي الوحيد عشان زي ما قولت قبل كدا مفيش غيره اساسا».

يذكر أن الفنان عمرو عبدالجليل شارك في بطولة فيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة، غادة عادل، إياد نصار، محمود البزاوي، أحمد داش، النجم التركي خالد أرغنش، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث فيلم "كازابلانكا" في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

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