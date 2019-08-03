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فيديوجراف| استبعاد 10 فئات جديدة.. التموين تستكمل تنقية البطاقات

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:08 ص
إمام رمضان
تستكمل وزارة التموين تنقية بطاقات التموين وحذف غير مستحقي الدعم من منظومة السلع التموينية خلال المرحلة الرابعة وفقا للمعايير والمحددات التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة.

وينشر "صدى البلد" فيما يلي ما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية، من معايير استبعاد غير المُستحقين من منظومة الدعم خلال 3 مراحل كالتالي استهدفت فيها 10 فئات أخرى. 

فيما فتحت الوزارة باب التظلمات للمستبعدين أو المنذرين بالاستبعاد عبر الموقع الإلكتروني إدارة دعم مصر من خلال دخول المستبعد على الموقع الالكتروني وكتابة أسباب التظلم.

ويمكنكم التعرف على الفئات الـ 10 ومعلومات أخرى من خلال الفيديو. 

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