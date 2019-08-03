تقليص إلى 40 مليونا من أصل 79 .. نواب البرلمان يطالبون بتصفية بطاقات الدعم إلى النصف مع دخول المرحلة الرابعة.. وبرلماني: يجب تحري الدقة في قاعدة البيانات

مقترح برلماني باستثناء أصحاب السيارات من رفع الدعم في هذه الحالة

برلماني: تقليص الدعم على بطاقات التموين إلى 40 مليونا بدلا من 79 مليونا.





تستكمل وزارة التموين تنقية بطاقات التموين وحذف غير مستحقي الدعم من منظومة السلع التموينية خلال المرحلة الرابعة وفقا للمعايير والمحددات التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة، والتي تشمل:





1- أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين فأكثر

2- امتلاك سيارة موديل 2014 فأعلى

3- استهلاك كهرباء 650 كيلو وات فأعلى في الشهر

4- امتلاك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى

5-امتلاك حيازات زراعية تصل لـ 10 أفدنة

6-أصحاب الوظائف الإدارية العليا

7-استهلاك فاتورة المحمول تزيد عن 800 جنيه/شهر

8-متوسط مصاريف المدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل

9-سداد ضرائب تصل إلى 100 ألف جنيه

10- امتلاك سيارة فارهة





فيما فتحت الوزارة باب التظلمات للمستبعدين أو المنذرين بالاستبعاد عبر الموقع الإلكتروني إدارة دعم مصر من خلال دخول المستبعد على الموقع الالكتروني وكتابة أسباب التظلم.





وأكد النائب، إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أهمية تنقية البطاقات التموينية، ورفع الدعم عن الفئات غير المستحقة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مهم جدا أن تتوافر قاعدة بيانات دقيقه لتطبيقه





وأضاف "عبد النظير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه رغم أهمية تنقية البطاقات التموينية، إلا أن هناك مشكلة في التطبيق، وهناك شئ من عدم الإنصاف.





وذكر، عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن هناك حالة رأها كانت تشكيل فيها امرأة كبيرة من رفع الدعم عنها، وبعد الاستفسار من المسؤولين عن الأسباب، قيل إنها تملك سيارة فارهة، متابعًا: "في حين أن المرأة بسيطة للغاية ولا تملك أي شئ".





وطالب، النائب إبراهيم عبد النظير، من الحكومة التدقيق أكثر في مسألة رفع الدعم عن أصحاب العربات الفارهة أو "الموديل الحديث"، لأن هناك كثير من أصحابها يقومون بالعمل عليها وهي مصدر رزق لهم، لذا كان يجب استثناء هذه الحالات.





في السياق ذاته، قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن دخول الرقمنة سيؤدي إلى وجود قاعدة بيانات دقيقة ومعلومات سليمة عن كل المواطنين، الأمر الذي تستطيع من خلاله وزارة التموين، تنقية بطاقات التموين، ورفع الدعم عن غير المستحقين.





وأضاف "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وصول الدعم التمويني إلى 79 مليون أسرة، كما أعلن وزير التموين خلال مؤتمر الشباب، رقم مرعب للغاية، ويجب أن يتم تنقيتهم لتصل إلى 40 مليون، كمعدل جيد لمستحقي الدعم.



