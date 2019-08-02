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رياضة

رئيس الأوليمبي يحفز لاعبات التايكوندو قبل المشاركة في بطولة العالم

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:32 م
صدى البلد
عبدالله هشام
حرص المهندس طارق السيد رئيس نادي الأوليمبي السكندري، على الاجتماع مع بطلات منتخب مصر والنادى الأوليمبي في التايكوندو "حور محمد السيد ، وهنأ محمد السيد ، وجنى طارق " ورئيس جهاز التايكوندو ومدرب منتخب مصر محمود عبد الجواد، قبل السفر الي أوزباكستان غدًا للمشاركة في بطولة العالم للتايكوندو ناشئين في الفترة من ٣ إلى ١١ أغسطس الجاري.

وحضر الاجتماع المدير الإداري للتايكوندو هشام عبدالله وبعض أولياء أمور اللاعبات.

وطالب رئيس النادى من اللاعبات بخوض البطوله بكل ثقه ومواصلة التألق بعد النتائج الأخيرة خلال مشاركتهم في البطولة العربية مع المنتخب.

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