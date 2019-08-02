توقيع الإعلان الدستوري السوداني خلال ساعات

أعلنت الأطراف السودانية، اليوم الجمعة، بدء المفاوضات بشأن الإعلان الدستوري وذلك وفقا لما نشرته سكاي نيوز.



وأكد القيادي في قوى الحرية ساطع الحاج،بحسب ما نشرته العربية، ان التوقيع على الإعلان الدستوري قد يكون خلال ساعات.



وفي وقت سابق أعلن رئيس لجنة الوساطة الأفريقية في السودان محمد حسن ولد لبات أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير توصلا إلى اتفاق حول غالبية بنود وثيقة الإعلان الدستوري.



وعقد الطرفان اجتماعا في قاعة الصداقة في الخرطوم استمر أكثر من 12 ساعة، مثّل المجلس العسكري فيه نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وناقش الصيغة التي توصلت إليها اللجان الفنية المشكلة من الطرفين بخصوص الإعلان الدستوري.



