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برلمان

لمنع الرشوة.. برلماني يطالب بتفعيل بند ميكنة المصالح الحكومية

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:01 ص
بند ميكنة المصالح
بند ميكنة المصالح الحكومية
حسن رضوان
قال محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الطابور الثالث يؤثر على استقرار الاقتصاد المصري وعلى وجود المستثمرين داخل مصر.

وأضاف محمد بدراوي في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن من الضروري أن تقوم الدولة باتخاذ خطوات جادة لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر وتقليل نسبة البطالة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى تطبيق البند الموجود بقانون الاستثمار على أرض الواقع الخاص بميكنة جميع الوزارات سيقضي نهائيًا على الفساد والرشوة والبيرقراطية.

وأوضح النائب أن هناك بعد الموظفين الذين يستغلون قدوم المستثمر إلى مصر في تحصيل مبالغ غير مشروعة منه لتسهيل الإجراءات الخاصة بترخيص الأراضي أو غيرها، وفي حالة امتناعه عن دفع هذه المبالغ يقومون بتعطيل هذه التراخيص.

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