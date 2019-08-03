معرفش مين ده.. توفيق عكاشة: بقالي 50 سنة بسمع كلمة أبو رجل مسلوخة.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن اليابان من أكبر 4 دول في العالم في معدلات الإنتاج، وبالنسبة لها شراء الطاقة لا يؤثر عليها لأنها دولة مصدرة .



وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، ساخرا:" اليابان تعمل على تنمية الذكاء، وعندنا في الفلاحين نعمل على تدمير الذكاء وبتخوف العيال من أبو رجل مسلوخة".



وتابع الإعلامي توفيق عكاشة:" بقالي 50 سنة بسمع كلمة أبو رجل مسلوخة ومعرفش مين ده، وبدل ما ننمى ذكاء الاطفال بنخليهم يفكروا في حاجات لا علاقة لها بالواقع".



وأكمل الإعلامي توفيق عكاشة:" الغالبية العظمى من الأمهات في الأرياف متعلمين وعليهن القراءة في كيفية تنشئة الأطفال وتصفح الإنترنت بدل ما بتلعبوا على فيسبوك وإنستجرام.



