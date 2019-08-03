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معرفش مين ده.. توفيق عكاشة: بقالي 50 سنة بسمع كلمة أبو رجل مسلوخة.. فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:01 ص
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن اليابان من أكبر 4 دول في العالم في معدلات الإنتاج، وبالنسبة لها شراء الطاقة لا يؤثر عليها لأنها دولة مصدرة .

وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، ساخرا:" اليابان تعمل على تنمية الذكاء، وعندنا في الفلاحين نعمل على تدمير الذكاء وبتخوف العيال من أبو رجل مسلوخة".

وتابع الإعلامي توفيق عكاشة:" بقالي 50 سنة بسمع كلمة أبو رجل مسلوخة ومعرفش مين ده، وبدل ما ننمى ذكاء الاطفال بنخليهم يفكروا في حاجات لا علاقة لها بالواقع".

وأكمل الإعلامي توفيق عكاشة:" الغالبية العظمى من الأمهات في الأرياف متعلمين وعليهن القراءة في كيفية تنشئة الأطفال وتصفح الإنترنت بدل ما بتلعبوا على فيسبوك وإنستجرام.

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