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فن

نجوى كرم تحتفل بتخطي ملعون أبو العشق 60 مليون مشاهدة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:43 م
نجوى كرم - ملعون
نجوى كرم - ملعون أبو العشق
سعيد فراج
احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي على تويتر، بالنجاح الكبير الذي حققه كليب «ملعون أبو العشق»، وتخطيه حاجز الـ60 مليون مشاهدة بعد طرحه في 11 أبريل الماضي، عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب.

وكشفت نجوى كرم، مسبقًا في عدة تدوينات، عن أنها تحضر حاليًا لأغاني ألبومها الجديد، لافتة إلى أنه سيرى النور قريبًا لكنها تكتمت على تفاصيله، وقالت لجمهورها: «خليها مفاجأة».

على جانب آخر، نشرت نجوى كرم مقطع فيديو تروج فيه لحفلها الغنائى الجديد الذى يقام فى سوريا، وذلك بعد غياب طويل.

وقالت المطربة نجوى كرم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أعلنا عن حفلنا في وادي النصارة قلعة كنعان ولم نعلن عن أي حفل آخر إلى حد الآن.. وافونا إلى قلعة كنعان لكي نعيش فرحة كبيرة معا بعد طول غياب عن الشعب السوري الشقيق".

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