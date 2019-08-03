ورد سؤال للجنة لفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول" حماتي خصصت مبلغًا للأضحية وتوفاها الله هل يجوز الأضحية لها بالمبلغ".





أجابت لجنة الفتوى عبر صفحتها على الفيسبوك، أن هذا المبلغ المخصص يجب أن تشتري به أضحية وتذبح فى أيام الأضحية؛ لأن تخصيصها هذا المبلغ صارت الأضحية معينة كالنذر يجب الوفاء بها.





من ناحية أخرى نصح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، بالإكثار من ذكر الله تعالى في العشر الأول من ذي الحجة.





وقال :«نظفوا قلوبكم بذكر الله وبالصلاة على سيدنا رسول الله، ونحن الآن في أيام هي خير أيام السنة كما أن ليلة القدر هي خير ليالي السنة، فهذه العشر أو التسع من ذي الحجة أيام ذكر وعبادة وتعبد، وأيام صيام، وكان رسول الله ﷺ يصومها وينصح بصيامها، فهي أيام دعاء، وقال ابنُ عبٍّاسٍ: «وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَات» (البقرة: 203): أَيَّامُ العشر، والأيَّامُ المعدودات: أيَّامُ التشريق.



