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حياة كريمة.. مستقبل وطن ينظم قافلة طبية مجانية فى المنوفية..صور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:23 م
ضمن مبادرة حياة كريمة.
ضمن مبادرة حياة كريمة.
عبد الرحمن سرحان
نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة المنوفيه، قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات بالمجان، في قرية رمله الانجب، بمركز أشمون، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة لشعب عظيم".

وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، برئاسة سامر التلاوى، إن القافلة الطبية شملت عددا من التخصصات هي، "باطنة _ قلب _ انف واذن وحنجرة _جلدية" بالتعاون مع الدكتور علاء بسيونى استشارى العظام بمستشفى شبين الكوم التعليمى.

من جانبه، أكد "التلاوى"، أن الحزب قام وفر جميع الأدوية لجميع التخصصات مجانا، وتم خلال القافلة الكشف على 150 مريضا، وصرف العلاج لهم بالمجان.

يأتى ذلك فى إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، على مستوى الجمهورية بتفعيل المشاركة المجتمعية ومساندة الدولة فى الاهتمام بقطاع الصحة للمساهمة فى بناء الإنسان المصرى.
حياة كريمة.. مستقبل وطن ينظم قافلة طبية مجانية فى المنوفية..صور
حياة كريمة.. مستقبل وطن ينظم قافلة طبية مجانية فى المنوفية..صور

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