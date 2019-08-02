تدريبات مكثفة لـ رجال السلة بـ الأهلي

حرص أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي على تكثيف جرعة التدريبات استعدادا للموسم الجديد.



وقرر توفيق استمرار تدريبات الأحمال البدنية في «الجيم» ثم التدريبات الخططية على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.



يذكر أن الجهاز الفني استقر على إقامة عدد من المباريات الودية خلال شهر سبتمبر المقبل قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

