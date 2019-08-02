ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات مكثفة لـ رجال السلة بـ الأهلي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:15 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي على تكثيف جرعة التدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وقرر توفيق استمرار تدريبات الأحمال البدنية في «الجيم» ثم التدريبات الخططية على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

يذكر أن الجهاز الفني استقر على إقامة عدد من المباريات الودية خلال شهر سبتمبر المقبل قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ترشيحاتنا

تعرف على المبلغ المدفوع من تركى آل الشيخ لشراء نادي ألميريا الإسبانى

ما ينوب المخلص.. سيدة تقتل ابن شقيقتها أثناء فضه مشاجرتها مع والدته بالعياط

محمد الشناوى يوجه رسالة لـ محمد نجيب عقب انضمامه للجونة

رصدته كاميرا سرية.. يضع السم لزوجته يوميًا في القهوة.. فيديو

ننشر تشكيل لجنة الحكام في اتحاد الكرة.. والإعلان غدا

قصة متشرد أبكى الجمهور.. رفضت أمه فتح الباب له لتوديعها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات فى الجيزة.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل