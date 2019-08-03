التعليم العالي في أسبوع .. 142750 طالبا يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى وانطلاق الثانية.. وتعليمات جديدة لعدد من رؤساء الجامعات والمؤسسات البحثية المهمة

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاسبوع الماضي العديد من الأحداث المهمة، على رأسها تنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2019.

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاسبوع الماضي العديد من الأحداث المهمة، على رأسها تنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2019.

استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى تقريرا مقدما من د. هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول توقيع المعهد اتفاقية تعاون مع المدينة العلمية surrey الإنجليزية لحدائق العلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار الاهتمام بالخبرات الدولية في مجال حدائق العلوم والمدن العلمية.

استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى تقريرا مقدما من د. هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول توقيع المعهد اتفاقية تعاون مع المدينة العلمية surrey الإنجليزية لحدائق العلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار الاهتمام بالخبرات الدولية في مجال حدائق العلوم والمدن العلمية.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية التى تم توقيعها فى لندن تهدف إلى نقل التكنولوجيا في إدارة وتشغيل مراكز الابتكار والمدن العلمية بمعهد بحوث الإلكترونيات وتطوير الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية التى تم توقيعها فى لندن تهدف إلى نقل التكنولوجيا في إدارة وتشغيل مراكز الابتكار والمدن العلمية بمعهد بحوث الإلكترونيات وتطوير الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة.

وقع الاتفاقية عن معهد بحوث الإلكترونيات د. هشام الديب، وعن المدينة العلمية surrey د. مالكوم باري رئيس المدينة، بحضور د. ريم بهجت المستشار الثقافي بالمكتب الثقافى المصرى بلندن.

وقع الاتفاقية عن معهد بحوث الإلكترونيات د. هشام الديب، وعن المدينة العلمية surrey د. مالكوم باري رئيس المدينة، بحضور د. ريم بهجت المستشار الثقافي بالمكتب الثقافى المصرى بلندن.





وعلى هامش توقيع الاتفاقية تم الاتفاق على تنفيذ مشروع بحثى مشترك بين الجانبين بعنوان "أثر الابتكار على الاقتصاد والتنمية الصناعية في مجال الإلكترونيات" برعاية صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والمجلس الثقافي البريطاني، وذلك فى إطار برنامج نيوتن مشرفة، كذلك قام وفد معهد بحوث الإلكترونيات بزيارة المكتب الثقافي المصري في لندن؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين في عدد من المشروعات البحثية، والتعاون في إلقاء محاضرات تبادلية.





واعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 142750 طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.





وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء أمس الجمعة.





واستقبلت وزارة التعليم العالي أرمان أساجلييف سفير كازاخستان بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة.





وبحث الجانبان سبل دعم التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وأشاد الوزير بتطور العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، كما ناقش مع أساجلييف تطورات العمل في إنشاء فرع جامعة الفارابي الكازاخية الذي يتم بالتعاون مع جامعة الجلالة حيث تشمل الجامعة ٣ برامج دراسية هي (الفضاء، الفيزياء النووية، تكنولوجيا المعلومات)





من جانبه أشاد السفير بدور مصر الريادي في مجال التعليم والثقافة والدعوة ومحاربة الفكر المتطرف خاصة في آسيا، وكذلك بمستوى العلاقات التي تربط بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية.





وأعلنت الوزارة عن صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة وهي كالتالي:

د. بوسف أحمد غرباوي رئيسًا لجامعة جنوب الوادي، و د. أحمد محمد سليمان نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشئون للدراسات العليا والبحوث، وتعيين د. محمود محمد المليجي نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





كما عقد مجلس إدارة المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد اجتماعًا بحضور د.سوزان خليف رئيس المعهد، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى للوزارة، ود. عصام خميس مستشار رئيس جامعة الإسكندرية لتصنيف الجامعات، ود.خالد حسن رئيس هيئة الثروة السمكية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.









واستعرضت د.سوزان خليف أهم إنجازات المعهد خلال فترة توليها رئاسة المعهد ومن أهمها، استلام سفينتي الأبحاث (سلسبيل، واليرموك)، والقيام برحلتين تجربيتين للإبحار في غرب الإسكندرية بالبحر المتوسط، مشيرة إلى أنه تم استلام رصيف-١ بميناء الإسكندرية لربط السفن كهدية من القوات البحرية لوزارة البحث العلمي، مضيفة أنه تم بالفعل توفير مكان لإدارة السفن بفرع المعهد بالإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.









كما وافق المجلس على اقتراح تكليف كل من د. محمد زين العابدين نصار مديرًا لفرع المعهد بالسويس، ود. محمود عبدالراضي مديرًا لفرع المعهد بالغردقة.









كما تم تعيين د.محمود المتينى رئيسا لجامعة عين شمس وهو رئيس وحدة زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة.





يذكر أن د.المتينى شغل وظيفة عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وهو أستاذ الجراحة العامة بالكلية، و مثل مصر فى العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأسهم فى تطوير مستشفيات جامعة عين شمس.





ويعد المتيني من أبرز رواد زراعة الكبد في مصر، حيث استطاع من خلال فريق طبي يرأسه أن يقوم بعمل ألف عملية زرع كبد في مصر خلال الـ15 عاما الماضية.







