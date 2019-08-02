أسامة كمال يحيي ذكرى أحمد زويل: غيّر التاريخ.. فيديو

أحيا الإعلامي أسامة كمال، ذكرى وفاة العالم الكبير أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل؛ موضحا أنه غيَّر التاريخ.



وأوضح أسامة كمال؛ أن العالم الراحل أحمد زويل تعرض في بداياته إلى الفصل من العمل عقب عيشه في الولايات المتحدة الأمريكية؛ منوها أنه منذ طفولته ويطلق عليه الدكتور أحمد زويل في نطاق أسرته.



وأشار أسامة كمال إلى أن أحمد زويل أكد في العديد من الحوارات أنه كان يعتمد على نفسه في كل شيء، خاصة منذ أن قرر أن يعيش حياة مستقلة.



واختتم أسامة كمال: «من 50 سنة الدولة فصلت أحمد زويل .. ولكنه في النهاية أصبح الحاصل على جائزة نوبل أحمد زويل».