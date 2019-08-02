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فن

تامر حسنى يشعل الساحل الشمالي في آخر حفلاته

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:19 م
صدى البلد
انتهى الفنان تامر حسني، في الساعات الأولى من صباح اليوم من حفله الغنائي الذي أقيم بالساحل الشمالي، وسط حضور عدد ضخم من عشاقه ومحبيه، حيث لُقبت الحفل بالأكثر جماهيرية وحضورا بين حفلات الساحل بموسم الصيف.

قدم حسني، علي مدار ساعتين مجموعة من أبرز أغانيه القديمة وأغاني ألبومه الأخير "عيش بشوقك"، وحرص تامر، على تلبية رغبة الجمهور في التقاط الصور التذكارية معهم.

في سياق آخر يحيى حسنى، الخميس 15 أغسطس المقبل، حفلا غنائيا ضخما في سلطنة عمان على مسرح المروج ، ويقدم لجمهوره خلال الحفل العديد من أغانيه.
تامر حسنى يشعل الساحل الشمالي في آخر حفلاته
تامر حسنى يشعل الساحل الشمالي في آخر حفلاته
تامر حسنى يشعل الساحل الشمالي في آخر حفلاته
تامر حسنى يشعل الساحل الشمالي في آخر حفلاته
تامر حسنى يشعل الساحل الشمالي في آخر حفلاته
تامر حسنى يشعل الساحل الشمالي في آخر حفلاته

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