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منى الحديدي: أدخلت مادة البروتوكول والأخلاقيات ضمن المناهج لهذا السبب.. فيديو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:44 م
منى الحديدي
منى الحديدي
هاني حسين
قالت الدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنها فخورة كونها مازالت قادرة على العطاء، مضيفة: "نشأت في أسرة صغيرة العدد، وأنا البنت الوحيدة والأخيرة في الأسرة".

وأضافت الدكتورة منى الحديدي في حوارها في "أخبار مصر"، قائلة: "نشأت في جو لا يشوبه تمييز أو تفرقة بيني وبين أشقائي الذكور، واهتميت في دراستي بنشر مفهوم عدم التمييز بين الولد والبنت".

وتابعت الدكتورة منى الحديدي،: "ترسخ في ذهني مجموعة من القيم والسلوكيات وحرصت على نقلها إلى أسرتي وأبنائي الطلاب على مر السنوات، والتحقت بـ مدارس الراهبات التي تعتبر نظام مثالي نموذجي في التربية والتعليم".

وأكملت الدكتورة منى الحديدي،: "أدخلت مادة البروتوكول والأخلاقيات كي تدرس لطلاب الجامعة، كي يتعلم الطلاب كيفية التصرف وكيفية التعامل معها وكيفية التحدث والتعامل مع الآخرين".

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