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أخبار البلد

محام: يحق للزوج توفير سكن مؤجر لـ مطلقته الحاضنة مقابل حصوله على شقته

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:52 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
حمادة خطاب
أكد أحمد سعيد، المحام بالنقض، أن أغلب القضايا التى تقدم لمحاكم الأسرة هى قضايا التهرب من نفقة الزوجة أو المصروفات الدراسية للأطفال، فضلًا عن القضايا الخاصة بمكان المعيشة للمرأة المطلقة الحاضنة.

وأضاف سعيد فى تصريحات لـصدى البلد، أن حضانة الطفل ليس لها علاقة بشكل انفصال الزوج عن الزوجة، موضحًا أنه سواء كان الإنفصال بدعوى خلع أو طلاق فللمرأة الحق فى الحصول على محل سكن الزوجية إذا كان أطفالها فى سن الحضانة، هو من سن يوم لـ 15 عاما، وبعد مرور سن الحضانة للطفل، فللزوج الحق فى استعادة شقته إن كانت ملكه مرة أخرى.

وتابع سعيد، أن هناك حالة فى القانون تسمح للزوج بتوفير سكن مؤجر لمطلقته الحاضنة واستبداله بسكن الزوجية الذى يمتلكه، ولكن لا بد أن يكون السكن البديل بنفس حالة السكن الذى يملكه الزوج، موضحًا أنه فى حالة رفض الزوجة لهذا الاقتراح على الزوج عرض الأمر على القاضى ومن ثم سيرسل القاضى لجنة لمعاينة سكن الزوجية واستبداله بسكن مؤجر بنفس الحالة.

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