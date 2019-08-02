بعد تهرب الأب من النسب.. محام يكشف حقوق طفل الزواج العرفي

قال المحامي علي صبري، إن طفل الزواج العرفي ليس له أي حقوق إلا في حالة إثبات النسب عبر رفع دعوى إثبات نسب من خلال تحليل الحامض النووي "دي إن إيه".



وأشار "صبري" خلال لقائه مع الإعلامي "مصطفى بكري" في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن ذلك الطفل سيعاني كل حياته من الطريقة التي أثبت بها نسبه، والتي تتمحور في رفع قضية، لأن الأب كان يتهرب من إثبات ذلك النسب.



وطالب المحامي علي صبري، بالالتزام الجميع بقوانين الزواج الرسمية والموثقة من الدولة، والذي يتم بعد تخطي كلا الزوجين سن الـ18 عاما، موضحا أن هناك مشكلة في إثبات النسب في حال وفاة الزواج، ويستمر الطفل طوال عمره مجهول النسب.

