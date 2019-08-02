الإمارات تحذر مواطنيها في تركيا

دعت سفارة الإمارات في أنقرة مواطنيها المتواجدين في تركيا إلى "إلغاء خطوط الهواتف النقالة قبل مغادرة الأراضي التركية".



وقالت السفارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "نسترعي انتباه مواطني الدولة الكرام المتواجدين في تركيا إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادرة؛ حتى لا يتم استخدامها من قبل آخرين في معاملات مشبوهة؛ لكي لا تتعرض للمساءلة القانونية".



كانت الخارجية الإماراتية حذرت في يوليو الماضي المواطنين المسافرين إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العلاج أو الإقامة الطويلة، من رمي شرائح اتصال هواتفهم المتحركة، التي يقومون باستخراجها بأسمائهم في بلد الزيارة، أو منحها لآخرين لاستخدامها، إذ يمكن استغلالها من قبل مجهولين، ما يعرضهم للمساءلة القانونية.



وفي وقت سابق، حذرت السفارة السعودية في تركيا المواطنين السعوديين هناك من سرقة جوازات السفر أو المقتنيات الخاصة بهم من قبل أشخاص "مجهولين".