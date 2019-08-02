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وفقا لقانون الطفل.. تعرف على عقوبة أحمد حسن وزينب

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:40 م
فيديوهات أحمد حسن
فيديوهات أحمد حسن وزينب
عبد الرحمن سرحان
أثار ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من إستغلال أحمد حسن وزينب، لطفلتيهما في عمل فيديوهات على يوتيوب، رغم أنها حديثة الولادة، استياء عدد كبير من المواطنين وطالبوا على أثره بإحالتهما للتحقيق والمحاكمة.

وعالج قانون حماية الطفل ما يتعرض له الأطفال من هذه الأعمال وغيرها، من خلال عقوبات أقرت في تعديلات قانون الطفل في 2014.

وفيما يلي نعرض نص المادة التي تحمي الأطفال من العنف، وعقوبة إهمالهم سواء في المنزل أو خارجه، وفقا لقانون حماية الطفل.

نص قانون الطفل، في مادته رقم 96 لسنة 2014  "بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كذلك إذا تعرض الطفل داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

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