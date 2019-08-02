ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتصميمات عصرية.. نجوى زهران تقدم عرض أزياء على الشاطئ..صور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:10 م
عرض ازياء نجوي زهران
عرض ازياء نجوي زهران
آية التيجي
أقامت مصممة الأزياء المصرية الشهيرة نجوى زهران عرض أزياء لأحدث تصميماتها بأحد الشواطىء الراقية بالساحل الشمالى بمدينة العلمين الجديدة التابعة لمحافظة مطروح .

وقدمت الإعلامية اللبنانية رزان مغربى حفل عرض الأزياء على شاطىء البحر بمصاحبة الفقرات الفنية لعازف الفيولين "مارسيلو" .

وأثنت رزان على فكرة تنفيذ عرض أزياء ملاصق للشاطىء حيث اعتبرتها فكرة جديدة ومختلفة تتناسب مع طبيعة الأزياء وأجولء فصل الصيف حيث امتزجت ألوان البحر الزرقاء مع لون الرمال الأصفر لتضفى جوا من الطاقة الإيجابية في المكان .

وتم تصميم ممشى مخصص للعارضات موازى للشاطىء واصطف الجمهور على الجانبين لمشاهدة عرض الأزياء

وقدمت نجوى زهران عددا من التصميمات الخاصة بملابس البحر ذات القطعة والقطعتين حرصت فيها على التنوع والاختلاف لترضي جميع الأذواق .

وأبهرت نجوى الحاضرين على مدار الساعتين مدة العرض بأزياء ملابس البحر التى تميزت بالألوان المبهجة والمتناسقة مع طبيعة جسد وهيئة العارضات امام الحاضرين الذين تهافتوا لالتقاط الصور لملابس البحر لانتقائها .

وفي نهاية العرض عبرت نجوى زهران عن سعادتها بالثناء من الجمهور على تصميماتها التى نالت استحسانهم ووعدتهم بالظهور بكل ماهو جديد ومختلف في أزيائها مستقبلا.
عرض ازياء نجوى زهران عرض ازياء نجوى زهران
عرض ازياء نجوى زهران عرض ازياء نجوى زهران
عرض ازياء نجوى زهران عرض ازياء نجوى زهران
عرض ازياء نجوى زهران عرض ازياء نجوى زهران
عرض ازياء نجوى زهران عرض ازياء نجوى زهران
عرض ازياء نجوى زهران عرض ازياء نجوى زهران
عرض ازياء نجوى زهران عرض ازياء نجوى زهران
عرض ازياء نجوى زهران عرض ازياء نجوى زهران
عرض ازياء نجوى زهران عرض ازياء نجوى زهران
عرض ازياء نجوى زهران عرض ازياء نجوى زهران
عرض ازياء نجوى زهران عرض ازياء نجوى زهران
عرض ازياء نجوى زهران عرض ازياء نجوى زهران
عرض ازياء نجوى زهران عرض ازياء نجوى زهران
عرض ازياء نجوى زهران عرض ازياء نجوى زهران
عرض ازياء نجوى زهران عرض ازياء نجوى زهران
عرض ازياء نجوى زهران عرض ازياء نجوى زهران
عرض ازياء نجوى زهران عرض ازياء نجوى زهران

ترشيحاتنا

داخل سيارتها.. رضوى الشربيني تبرز أنوثتها.. شاهد

الأبيض الخاسر الأول .. خبير لوائح دولي يكشف موقف كهربا بعد قيده فى قائمة الزمالك الأفريقية

شاهد.. أول تعليق لـ محمود متولى بعد مشاركته في مران الاهلى

درة تتألق أثناء تكريمها بجائزة Enigma في أمريكا.. صور

مدرب ليفربول عن ساديو ماني: لا يشرب الكحول.. وسيعود للتدريبات قريبا

تعرف على المبلغ المدفوع من تركى آل الشيخ لشراء نادي ألميريا الإسبانى

من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور

مرتضى منصور يكشف كواليس التفاوض مع مدير فني جديد

بتكليف من تركى آل الشيخ ..أول مصرى يتولى مدير نادٍ أوروبى

داخل سيارتها.. رضوى الشربيني تبرز أنوثتها.. شاهد

الأبيض الخاسر الأول .. خبير لوائح دولي يكشف موقف كهربا بعد قيده فى قائمة الزمالك الأفريقية

موجز الرياضة.. طارق يحيي مدربا مؤقتا للزمالك.. وآل الشيخ يشترى ناديا إسبانيا.. والأهلي يقيد عبدالله جمعة في قائمته الأفريقية

القومي للطفولة: فيديوهات أحمد حسن وزينب عقوبتها السجن 5 سنوات

بلاغ للنائب العام ضد فيديوهات أحمد حسن وزينب

ممثلة لبنانية تثير ضجة بعد تغريدة تدعو لإبادة الفلسطينيين في أفران هتلر

حاولت الانتحار.. والد المتهمة بقتل طفلي زوجها بـ البحيرة يكشف مفاجآت جديدة.. صور

نشرة الأخبار.. إجازة العيد 5 أيام.. بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن وزينب.. أسرار لا تنتهي عن بناء الهرم الأكبر

طبيب عالمي يكشف عن معجزة تعالج السكر.. وجامعة متخصصة في مصر قريبا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاولت الانتحار.. والد المتهمة بقتل طفلي زوجها بـ البحيرة يكشف مفاجآت جديدة.. صور

من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور