بتصميمات عصرية.. نجوى زهران تقدم عرض أزياء على الشاطئ..صور

أقامت مصممة الأزياء المصرية الشهيرة نجوى زهران عرض أزياء لأحدث تصميماتها بأحد الشواطىء الراقية بالساحل الشمالى بمدينة العلمين الجديدة التابعة لمحافظة مطروح .



وقدمت الإعلامية اللبنانية رزان مغربى حفل عرض الأزياء على شاطىء البحر بمصاحبة الفقرات الفنية لعازف الفيولين "مارسيلو" .



وأثنت رزان على فكرة تنفيذ عرض أزياء ملاصق للشاطىء حيث اعتبرتها فكرة جديدة ومختلفة تتناسب مع طبيعة الأزياء وأجولء فصل الصيف حيث امتزجت ألوان البحر الزرقاء مع لون الرمال الأصفر لتضفى جوا من الطاقة الإيجابية في المكان .



وتم تصميم ممشى مخصص للعارضات موازى للشاطىء واصطف الجمهور على الجانبين لمشاهدة عرض الأزياء



وقدمت نجوى زهران عددا من التصميمات الخاصة بملابس البحر ذات القطعة والقطعتين حرصت فيها على التنوع والاختلاف لترضي جميع الأذواق .



وأبهرت نجوى الحاضرين على مدار الساعتين مدة العرض بأزياء ملابس البحر التى تميزت بالألوان المبهجة والمتناسقة مع طبيعة جسد وهيئة العارضات امام الحاضرين الذين تهافتوا لالتقاط الصور لملابس البحر لانتقائها .



وفي نهاية العرض عبرت نجوى زهران عن سعادتها بالثناء من الجمهور على تصميماتها التى نالت استحسانهم ووعدتهم بالظهور بكل ماهو جديد ومختلف في أزيائها مستقبلا.