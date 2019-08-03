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ثقافة

ثقافة القليوبية تناقش «المسرح الشعرى فى مصر»

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي


تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية، حيث نفّذت مكتبتا باسوس وبتمدة ورشة رسم حر للأطفال، بينما نفّذت بمكتبة الشموت ورشة حكي للأطفال، كما نظم قصر ثقافة بهتيم ورشة رسم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأقامت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين معرض كتب لسلسلة "من مدرسة النبوة الأولى" تأليف مصطفى كامل.

تستمر بقصر ثقافة الطفل ببنها فعاليات دورة تمهيدي ICDL لذوي الاحتياجات الخاصة تم البدء بالتدريب على برنامج Excel للدكتور إيهاب سعد محمدي، يُذكر أن الدورة يستفيد منها عدد 18 متدربا، بجانب معرض لأدوات نادي العلوم ومعرض فنون تشكيلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.


عقدت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة محاضرة للأطفال عن "فضل العلم وأهميته"، كما نظم بيت ثقافة سنديون ورشة رسم حر للأطفال، وعقد نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة كفر شكر محاضرة للأطفال بعنوان "الأعطال الشائعة في الكمبيوتر" بجانب محاضرة أخرى بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني"، إلى جانب تنظيم المكتبة العامة بقصر ثقافة بنها معرض كتب بعنوان "النيل سر الحياة" تضمن مجموعة من الكتب ومنها نهر النيل في النيل والنيل الأزرق، بينما نفّذ قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة عمل "خروف العيد" بنادي الطفل.

أقام نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر محاضرة بعنوان "المسرح الشعري في مصر" ألقاها الدكتور محمد السيد إسماعيل، الذي تحدث عن تطور الشعر المسرحي منذ القدم، فالمسرح الشعري من أصعب أنواع الفنون كما ذكر أمثلة لبعض الأدباء الذين أبدعوا في الشعر المسرحي منهم أمير الشعراء أحمد شوقي والأديب فاروق جويدة، وذلك بحضور الشاعر صابر قدح.

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