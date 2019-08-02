استطلاع : ثلثا الكنديين يرفضون أداء رئيس الوزراء جاستن ترودو

كشف استطلاع للرأي اليوم الجمعة عن أن ارتفاع معدل الرفض لرئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى دور ترودو في فضيحة "إس إن سي- لافالن" الهندسية.



ووجد "معهد أنجوس ريد" أن 47 في المائة من الكنديين لا يوافقون بشدة على أداء ترودو في منصبه. وأولئك الذين يرفضون ويعارضون بشدة يشكلون 65 بالمائة أو "ثلثا الكنديين" ممن شاركوا في الإستطلاع.



وبينما لا يزال دعم ترودو مرتفعا بين من تقل أعمارهم عن 35 عاما، فقد انخفض دعم ترودو بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية. ومن بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما فما فوق، كانت نسبة الموافقة المبدئية بينهم تجاه رئيس الوزراء 63 في المائة وانخفضت الآن إلى 30 في المائة فقط.