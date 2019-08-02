ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع : ثلثا الكنديين يرفضون أداء رئيس الوزراء جاستن ترودو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:07 م
جستن ترودو
جستن ترودو
ا ش ا
كشف استطلاع للرأي اليوم الجمعة عن أن ارتفاع معدل الرفض لرئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى دور ترودو في فضيحة "إس إن سي- لافالن" الهندسية.

ووجد "معهد أنجوس ريد" أن 47 في المائة من الكنديين لا يوافقون بشدة على أداء ترودو في منصبه. وأولئك الذين يرفضون ويعارضون بشدة يشكلون 65 بالمائة أو "ثلثا الكنديين" ممن شاركوا في الإستطلاع.

وبينما لا يزال دعم ترودو مرتفعا بين من تقل أعمارهم عن 35 عاما، فقد انخفض دعم ترودو بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية. ومن بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما فما فوق، كانت نسبة الموافقة المبدئية بينهم تجاه رئيس الوزراء 63 في المائة وانخفضت الآن إلى 30 في المائة فقط.

ترشيحاتنا

تعرف على المبلغ المدفوع من تركى آل الشيخ لشراء نادي ألميريا الإسبانى

موعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في البطولات الأفريقية

ترامب يعلن عن شيء رائع للعالم بشأن الأسلحة النووية

حاولت الانتحار.. والد المتهمة بقتل طفلي زوجها بـ البحيرة يكشف مفاجآت جديدة.. صور

كنت موجود بالصفوف الأولى.. مصطفى بكري يكشف حقيقة اقتحام مسجد الحسين

موجز البلد| تحذير من تسونامي في إندونيسيا.. سفر السعوديات بدون محرم.. والقرود تتجول بشوارع أسوان

من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور

مرتضى منصور يكشف كواليس التفاوض مع مدير فني جديد

بتكليف من تركى آل الشيخ ..أول مصرى يتولى مدير نادٍ أوروبى

داخل سيارتها.. رضوى الشربيني تبرز أنوثتها.. شاهد

الأبيض الخاسر الأول .. خبير لوائح دولي يكشف موقف كهربا بعد قيده فى قائمة الزمالك الأفريقية

موجز الرياضة.. طارق يحيي مدربا مؤقتا للزمالك.. وآل الشيخ يشترى ناديا إسبانيا.. والأهلي يقيد عبدالله جمعة في قائمته الأفريقية

القومي للطفولة: فيديوهات أحمد حسن وزينب عقوبتها السجن 5 سنوات

بلاغ للنائب العام ضد فيديوهات أحمد حسن وزينب

ممثلة لبنانية تثير ضجة بعد تغريدة تدعو لإبادة الفلسطينيين في أفران هتلر

حاولت الانتحار.. والد المتهمة بقتل طفلي زوجها بـ البحيرة يكشف مفاجآت جديدة.. صور

نشرة الأخبار.. إجازة العيد 5 أيام.. بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن وزينب.. أسرار لا تنتهي عن بناء الهرم الأكبر

طبيب عالمي يكشف عن معجزة تعالج السكر.. وجامعة متخصصة في مصر قريبا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاولت الانتحار.. والد المتهمة بقتل طفلي زوجها بـ البحيرة يكشف مفاجآت جديدة.. صور

من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور