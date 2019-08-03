آخرهم ترامب.. عنصريون داخل البيت الأبيض.. تاريخ التمييز لرؤساء الولايات المتحدة

عنصرية ترامب ضد المسلمين والسود

تصريحات ريجان الأخيرة ضد الأفارقة ووصفهم بالقرود

روزفلت يسجن اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية

أدانت ابنته باتي ديفيس هذه التصريحات، وكتبت: "لا أستطيع الدفاع عن تلك التصريحات غير المبررة وغير العقلانية"، وأضافت أنه لا يوجد أي تفسير مناسب لما قاله والدي".





وأوضحت ديفيس، في مقال لها في "واشنطن بوست"، أنها كانت تستعد للدفاع عن والدها قبل أن سمعت التسجيل، مؤكدة أنها شعرت بالفزع لسماع ما قاله.

منذ ما يقرب من 4 سنوات، تشهد أركان البيت الأبيض الأمريكي على العديد من التصريحات والتغريدات العنصرية التي دأب على القيام بها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، إلا أنه بمراجعة سريعة للتاريخ الأمريكي لن نجد ترامب يعزف نغمة نشاز عن سيمفونية الرؤساء الأمريكيين السابقين الذين تمتلئ تصريحاتهم وأقوالهم وأفعالهم بخليط من العنصرية تجاه ذوي البشرة السمراء أو المسلمين أو الأقليات بشكل عام، فمن عنصرية ريجان ضد السود إلى هجوم ترامب عليهم أيضا وعلى المسلمات من النائبات الديمقراطيات إلي سجن روزفلت لليابانيين وقت الحرب العالمية الثانية نجد أن البيت الأبيض لم يكف عن استقبال العنصريين إلا لمامًا.أكدت ابنة الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان تصريحات والدها العنصرية التي كشفتها في تسجيل صوتي سُجل عام 1971، خلال فترة حكمه لكاليفورنيا، وهو يسخر من مندوبين أفارقة لدى الأمم المتحدة ويصفهم بالقردة في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.وظهر في الآونة الأخيرة تسجيل صوتي سُجل عام 1971 لرونالد ريجان، الذي كان حاكم كاليفورنيا في ذلك الوقت، وهو يسخر من مندوبين أفارقة لدى الأمم المتحدة ويصفهم بالقردة في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.وجاء التسجيل، الذي لم يُكشف عنه النقاب من قبل، في أعقاب خطوة الأمم المتحدة لطرد تايوان وهو ما عارضته الولايات المتحدة، وسُمع ريجان في التسجيل يقول: "إن ترى هؤلاء القردة من تلك الدول الأفريقية، اللعنة عليهم، ما زالوا لا يرتاحون لارتداء الأحذية" ودفع ذلك نيكسون للضحك.ونشرت المحادثة مجلة "أتلانتيك" هذا الأسبوع، وكتب التقرير تيم نافتالي وهو أستاذ تاريخ بجامعة نيويورك ومدير سابق لمكتبة نيكسون الرئاسية. وكان ريجان يشير في تسجيله إلى المندوبين التنزانيين في الأمم المتحدة، الذين وقفوا ضد الولايات المتحدة في تصويت للاعتراف بالصين وطرد تايوان.وقالت ديفيس إن ذلك التسجيل صدمها، وأشارت إلى أن والدها وقف ضد الفصل العنصري عندما لعب كرة القدم في الكلية وبعد ذلك عندما كان في منصبه، عندما منح عضوية "ناد ريفي ريتزي في لوس أنجلوس" رفضها لأن النادي لم يسمح لليهود أو الأميركيين الأفارقة بالعضوية.وأكدت أن ريجان لو كان حيا، لطلب العفو واعتذر عن هذه التصريحات، وأضافت أنها تأمل في أن يسامح الناس الرئيس السابق على الكلمات التي لم يكن ينبغي أن يُلفظها في أي حديث، واتهم النقاد ريجان بالعنصرية طوال حياته المهنية، فعند الترشح لمنصب حاكم كاليفورنيا عام 1966، قال إذا أراد أي شخص أن يمارس التمييز ضد الزنوج أو غيرهم في بيع أو استئجار منزله، فمن حقه أن يفعل ذلك.وحينما أصبح رئيسا، حاول منع مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. جاء التسجيل، الذي لم يُكشف عنه النقاب من قبل، في أعقاب خطوة الأمم المتحدة لطرد تايوان وهو ما عارضته الولايات المتحدة.بعد وفاة ريجان عام 2004 نجح نافتالي في حمل الأرشيف الوطني الأمريكي على إصدار التسجيلات كاملة. وقال نافتالي لصحيفة "واشنطن بوست": "كانت أسوأ مما توقعت"، وأضاف: "كان امتزاج هذه الإهانة التي أوردها ريجان ثم تكرار نيكسون لها ليس مرة واحدة بل مرتين في أحاديث لاحقة".وترك نيكسون السلطة عام 1974 وكان الرئيس الأمريكي الوحيد الذي قدم استقالته في مواجهة عزل شبه مؤكد بعد فضيحة ووترجيت. وتوفي في أبريل 1994. وتولى ريجان منصب حاكم كاليفورنيا في الفترة من 1967 إلى 1975 وأصبح رئيسا للولايات المتحدة من 1981 حتى 1989 وتوفي عام 2004.وعلى نهج ريجان، سار ترامب الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية، إذ هاجم دونالد ترامب وانتقد النائب الديمقراطي ذا الأصول الأفريقي ووصفه بأنه "متنمر ومتوحش"، مضيفا: "يجب عليه أن يركز على تطهير بالتيمور، وهي دائرته الانتخابية، بدلا من انتقاد عمل ضباط الهجرة الأمريكيين على الحدود مع المكسيك".ووجه ترامب سلسلة من التغريدات اللاذعة للنائب إيلايجا كامنجز، وهو ديمقراطي يرأس لجنة الرقابة في مجلس النواب، بعد أن وصف ترامب بالعنصري وانتقد بشدة سياساته المتعلقة بالهجرة.وقال ترامب على "تويتر": "النائب إيلايجا كامنجز متنمر متوحش.. يصرخ ويصيح على الرجال والنساء العظام القائمين على حراسة الحدود بشأن الأوضاع على الحدود الجنوبية بينما في الواقع منطقته في بالتيمور أسوأ بكثير وأكثر خطرا. منطقته تعتبر الأسوأ في الولايات المتحدة، ولا أحد يريد العيش هناك".وليست هذه عنصرية ترامب الأولى ففي أكتوبر 1973 تم اتهام ترامب بالتحيز العنصري، حيث رفعت دعوى قضائية ضد فندق يمتلكه ترامب، حيث زعمت الحكومة أنه تم توجيه الموظفين بإخبار طالبي الإيجار من أصول أفريقية بعدم وجود شقق مفتوحة، حيث كانت سياسة الشركة أن يتم الإيجار فقط "لليهود والمديرين التنفيذيين".أما إن عدنا إلى جورج بوش، فسوف نجد أمامنا تعامل إدارته مع إعصار كاترينا عام 2005 التي اتسمت بالبطء الشديد، مما أدى إلى حصد ألاف الأرواح في ولاية في نيو أورليانز، التي يقطنها مواطنون من ذوي البشرة السمراء.وبالمثل تعامل الرئيس الأمريكي كالفين كوليدج مع فيضان المسيسيبي عام 1927، حيث تم إنقاذ معظم المجتمعات البيضاء، في الوقت الذي كانت فيه المجتمعات السوداء الموجودة على ضفاف النهر تغرق، كما تم أجبر الآلاف من السود النازحين على العمل من أجل الحصول على الطعام.كما يمكننا متابعة عنصرية الرؤساء الأمريكيين ونصل إلى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، حيث أصدر أمرا تنفيذيا عام 1942، يقضي بإجبار أكثر من مائة ألف من الأمريكيين اليابانيين على دخول السجون خلال الحرب العالمية الثانية.