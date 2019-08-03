فضل العشر الأوائل من ذو الحجة.. بثقافة بنى سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث عقد بيت ثقافة أبو سليم ورشة حكي عن الحج وعيد الأضحى المبارك تناولت فضل الحج وأركانه وشروط الحج وخطواته.



كما عقد بيت ثقافة أبوصير الملق محاضرة عن فضل هذه الأيام وطرق الإستفادة منها ألقاها ممدوح محمد عوض الذي تحدث عن "فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وفضل يوم عرفه" الذي يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة ويجب الاهتمام بالصيام والصلاة وإخراج الزكاة في هذه الأيام المباركة.



عقدت مكتبة طنسا بني مالوا محاضرة بعنوان "التربية النفسية للطفل المعاق" تحدثت فيها ياسمين عبد المحسن عن حقيقة تربية طفل ذي إعاقة ليست بالمهمة السهلة، ولكنها أيضا ليست بالمستحيلة خاصةً إذا كان الوالدان على درجة كبيرة من الوعي بكيفية التعامل مع طفلهم واكتشاف قدراته الخاصة.



كما أن مصطلح الإعاقة هو لفظ يطلق على من يعاني من مشكلة أو قصور جسدي أو ذهني دائم لا يمكنه معه تلبية احتياجاته الشخصية في ظروف عادية، وأقامت مكتبة أبوصير الملق ورشة رسم لتعليم الرواد باستخدام ألوان فلوماستر وخشب.