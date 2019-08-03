دور مؤسسات المجتمع فى رعاية المواهب.. صالون قنا الثقافي



نظم فرع ثقافة قنا صالون الثقاقى بعنوان "صالون قنا الثقافى يناقش دور مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم ورعاية المواهب"، شارك فيه العديد من الشخصيات القيادية، حيث شارك وتحدث دكتور محمد أبو الفضل بدران عميد كلية آداب بجامعة جنوب الوادى عن دور الجامعة فى دعم ورعاية المواهب ومشاركة الجامعة مع جميع المؤسسات التى ترعى المواهب فى شتى المجالات.



كما تحدثت الدكتورة هدى السعدى المسئولة عن المجلس القومى للمرأة عن دور المجلس ومشاركتة للهيئة العامة لقصور الثقافة فى تنمية ورعاية المواهب واكتشاف مواهب المرأة الصعيدية، وفى كلمة دكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم تحدث فيها عن دور المدارس والمؤسسات التعليمية فى مشاركة قصور الثقافة واكتشاف موهبة كل طفل، حيث لايوجد طفل بلا موهبة، وتحدث حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى عن دور الجمعيات الأهلية، ومشاركتها للمواقع الثقافية بالقرى والمراكز لدعم وإكتشاف المواهب بالمناطق الأكثر احتياجًا ثقافيًا.



أوضح عبدالرحيم أبو زيد الدور الذى تقوم به مراكز الشباب ومشاركة فرع ثقافة قنا فى جميع الفاعليات والأنشطة الثقافية.



واختتم وكيل وزارة الثقافة بقنا بكلمة عن الدور الكبير الذى يفعله فرع ثقافة قنا بجميع مواقعه الثقافية باقتحام القرى الأكثر فقرًا من حيث التوعية بتنظيم أسابيع ثقافية، وورش فنية وندوات تثقيفية لاكتشاف الموهبة ورعياتها وتدعيمها، وإيضًا اكتشاف الموهبة لذوى الاحتياجات الخاصه وعمل ورش فنيه خاصة بهم وتم مشاركة الجمهور ومناقشة بعض الاراء التى يمكن تفعيلها.