«تاريخ الجزيرة العربية» بثقافة المنوفية





نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنوفية، حيث عقد بيت ثقافة الباجور ندوة مكتبية بعنوان "تاريخ الجزيرة العربية والإسلامية" تأليف د. على أكبر فياض، حاضرتها وفاء زين العابدين، التى تناولت الحديث عن الحياة في الجزيرة العربية والديانات عند العرب في الجاهلية وميلاد النبي وطفولته، والبعث والدعوة والهجرة إلى الحبشة.



نفذ بيت ثقافة دنشواى ورشة رسوم أطفال عن عيد الأضحى، تضمنت العديد من رسومات الأطفال التي تعبر عن مظاهر الإحتفال بقدوم العيد، كما عقدت مكتبة كورس الثقافية ندوة عن كتاب "أسر الكعبة المشرفة" تأليف أحمد حلمى، ألقاها الشيخ عبدالعزيز موسى، تحدث فيها عن مكة المكرمة ونشأة بئر زمزم وبناء الكعبة المشرفة، ونظم قصر ثقافة الطفل ورشة حكى شعبى بحضانة البر والتقوى نالت تفاعل كبير من الأطفال.



أعدت مكتبة الطفل بوسط المدينة ورشة حكى للأطفال بالإضافة إلي ندوة عن "الحب والصداقة"، تناولت في حديثها الصديق وأنه جزء من العائلة وأن الصديق الحقيقى هو الذى يحبك دون مصلحة وهو الذي يكون معك فى الفرح والحزن.



وفي الإطار الفني أعدت مكتبة الشعر محمد عفيفي مطر برملة الأنجب معرض رسوم أطفال عن ثورة 23 يوليو، تضمن المعرض رسوم الأطفال التي عبروا فيها عن رؤيتهم لهذه الثورة.