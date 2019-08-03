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أستاذ جغرافيا: رحلة ابن بطوطة استمرت 30 سنة ولم يبدأ تدوينها إلا بعد انتهائها

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:00 ص
عاطف معتمد
عاطف معتمد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور عاطف معتمد أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة، إن الرحالة ابن بطوطة يعد أشهر الرحالة في التاريخ، حتى أن رحلاته أسست لعلم لما أوضحته من استكشافات في البلاد التي زارها وأقام بها خلال رحلته إلى استمرت لقرابة 30 سنة.

وأضاف معتمد خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع على قناة TeN أن العلماء اختلفوا حول تدوين ابن بطوطه لرحلته، لكن أرجح الأراء أنه لم يبدأ في تدوين ما عاشه خلال رحلته التي استمرت لكل تلك السنوات إلا بعد الانتهاء من رحلته والرجوع إلى بلده بدليل بعض الأخطاء الواردة في تدوينة لتلك الرحلة، في حين يرى بعض العلماء أن ابن بطوطة كان يدون في رحلته الأسماء والنقاط الرئيسية ولكنه لم يقدم توينا شاملا لرحلته إلا بعد عودته.

وأشار إلى ابن بطوطة لم يكن ليقوم بتلك الرحلة لولا حالة الاستقرار التي كانت تعيشها دول العالم الاسلامي، وهى التي مكنته من الانتقال من دولة إلى أخرى بحرية وأمان.

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