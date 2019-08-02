ميدو جابر يقود مصر المقاصة للفوز على حرس الحدود.. وديا

حقق فريق كرة القدم الأول بنادي مصر المقاصة فوزا على منافسه حرس الحدود بنتيجة هدف دون رد في المباراة الودية التى أقيمت بينهما مساء يوم الجمعة على استاد المكس ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد .



سجل هدف المباراة الوحيد ميدو جابر في الشوط الأول من المباراة .



وبدأ أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة اللقاء بتشكيل كالتالى :-



حراسة المرمي : أحمد عادل



الدفاع : أحمد محسن – أحمد عبد العزيز مودي – عاصم سعيد – شريف حازم



الوسط : محمد توني – مصطفي شبيطة -ميدو جابر – شيملس بيكلي – محمد مسعد



الهجوم : صلاح أمين



وأشرك ميدو عددا كبيرا من اللاعبين للإطلاع على مستوياتهم وإدخالهم سريعا في أجواء المنافسة على مراكزهم مع زملائهم للوصول لأفضل تشكيل قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري .



جدير بالذكر أن فريق مصر المقاصة يواجه الزمالك يوم 1 سبتمبر ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر واول لقاء رسمي للفريق الفيومي .