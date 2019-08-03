ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منى الحديدي: الإعلامي لديه مساحة حرية كبيرة

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:00 ص
منى الحديدي
منى الحديدي
هاني حسين
قالت الدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن البيئة الإعلامية تغيرت في الوقت الحالي بسبب التطور التكنولوجي الكبير.

وأضافت الدكتورة منى الحديدي في حوارها في " أخبار مصر"، أن الإعلام الحالي أصبح متداخل وأنتهى عصر التخصصات وأصبحت تخصصات الإذاعة والتليفزيون والصحافة متداخلة، وتسهم في ظهور منتج إعلامي جديد.

وتابعت الدكتورة منى الحديدي:" الإعلامي لديه مساحة حرية كبيرة لم تكن متواجدة قديما، وهناك تمويل ورأس مال كبير يموله، ونحن في عصر الإعلام الضخم الكبير وليس المؤسسات والقنوات الصغيرة".

وأكملت الدكتورة منى الحديدي:" من يعمل في مهنة الإعلام لديه فرصة إعداد وتعليم بشكل أكبر ومتوفر لديه إمكانات كثيرة على المستوى التكنولوجي".

ترشيحاتنا

بناء الهرم الأكبر.. أسرار لا تنتهي تنم عن عبقرية المصريين القدماء

محام: يحق للزوج توفير سكن مؤجر لـ مطلقته الحاضنة مقابل حصوله على شقته

تجنب الأطعمة الحارة والتقليل من القهوة... نصائح لـ تحسين عملية الهضم

هالة صدقى تنهار في عزاء والدتها وتمنع التصوير

شاهد.. فرحة عارمة بشوارع السودان بعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية

موجز الرياضة.. مدرب فريق تركي آل الشيخ.. حقيقة انضمام عاشور لـ الزمالك.. نجمات الفراعنة يتأهلن إلى كأس العالم

من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور

بـ هوت شورت وبليزر.. غادة عادل تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. ماتت صائمة وأوصت بألا يلمس جسدها أحد.. فيديو نادر

عادل إمام معلقا.. مباراة نارية بين حسين فهمي ويسرا وليلى علوي.. فيديو

ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية سياسة واقتصاد

اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 2-8-2019

حاولت الانتحار.. والد المتهمة بقتل طفلي زوجها بـ البحيرة يكشف مفاجآت جديدة.. فيديو و صور

نشرة الأخبار.. إجازة العيد 5 أيام.. بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن وزينب.. أسرار لا تنتهي عن بناء الهرم الأكبر

رسميا.. إيقاف الأسطورة ميسي 3 أشهر دوليا.. وتغريمه 50 ألف دولار

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي

موجز الرياضة.. مدرب فريق تركي آل الشيخ.. حقيقة انضمام عاشور لـ الزمالك.. نجمات الفراعنة يتأهلن إلى كأس العالم

شاهد.. أول تعليق لـ محمود متولى بعد مشاركته في مران الاهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي

بـ هوت شورت وبليزر.. غادة عادل تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور