قالت الدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن البيئة الإعلامية تغيرت في الوقت الحالي بسبب التطور التكنولوجي الكبير.



وأضافت الدكتورة منى الحديدي في حوارها في " أخبار مصر"، أن الإعلام الحالي أصبح متداخل وأنتهى عصر التخصصات وأصبحت تخصصات الإذاعة والتليفزيون والصحافة متداخلة، وتسهم في ظهور منتج إعلامي جديد.



وتابعت الدكتورة منى الحديدي:" الإعلامي لديه مساحة حرية كبيرة لم تكن متواجدة قديما، وهناك تمويل ورأس مال كبير يموله، ونحن في عصر الإعلام الضخم الكبير وليس المؤسسات والقنوات الصغيرة".



وأكملت الدكتورة منى الحديدي:" من يعمل في مهنة الإعلام لديه فرصة إعداد وتعليم بشكل أكبر ومتوفر لديه إمكانات كثيرة على المستوى التكنولوجي".

