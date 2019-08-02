نشرة الأخبار.. إجازة العيد 5 أيام.. بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن وزينب.. أسرار لا تنتهي عن بناء الهرم الأكبر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها:
اجازة عيد الاضحى 2019 .. تعرف على عدد أيامها
أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك، ويستعد المصريون لقضاء اجازة عيد الاضحى 2019، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن السبت 10 أغسطس، يوافق وقفة يوم عرفة، وهو يوم إجازة رسمية فى الدولة، على أن يكون الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك.
ونوضح فيما يلي عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2019 والتي ستتضمن الجمعة 9 أغسطس كـ"إجازة أسبوعية" إضافة إلى 5 أيام اجازة عيد الاضحى 2019، كالآتي.. للمزيد اضغط هنا
بلاغ للنائب العام ضد فيديوهات أحمد حسن وزينب
أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الامين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، المستشار نبيل احمد صادق، بواقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعرف باسم فيديوهات "أحمد حسن وزينب".. للمزيد اضغط هنا
يجتمعون الأحد.. الصحاف يكشف سبب اجتماع وزراء خارجية العراق ومصر والأردن
كشف الدكتور أحمد الصحَّاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أنه من المقرر أن يُعقد اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء خارجية العراق والأردن ومصر، في بغداد بمقر وزارة الخارجية العراقية.
وقال «الصحَّاف» في تصريحات لـ«صدى البلد» سينعقد الاجتماع الثلاثيّ على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر في بغداد بوزارة الخارجيّة، يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من الشهر الجاري.. للمزيد اضغط هنا
صفعه الأردن ولكمته مصر.. كوشنر يغادر الشرق الأوسط محملا بخيبة فشل تمرير صفقة القرن
ظلت خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المدعومة أمريكا والمعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن» على رأس الاهتمام العربي والدولي منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته لتمريرها خلال حملته الانتخابية قبل فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في 2017.. للمزيد اضغط هنا
ما ينوب المخلص.. سيدة تقتل ابن شقيقتها أثناء فضه مشاجرتها مع والدته بالعياط
أنهت سيدة حياة نجل شقيقتها بطعنة في الصدر أثناء تدخله لفض مشاجرة بينها وبين والدته بمدينة العياط، وألقت قوات الأمن القبض علي المتهمة.
تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا من مستشفي العياط بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة بالصدر ولفظ أنفاسه قبل إسعافه.. للمزيد اضغط هنا
مركز مفاجئ لـ محمد صلاح.. قائمة أغلى الصفقات الافريقية في الدوري الانجليزي
أصبح نيكولاس بيبي أغلى صفقة انتقال هذا الصيف في الدوي الإنجليزي الممتاز حتى الآن، كما أصبح أغلى صفقة انتقال للاعب أفريقي في التاريخ و"البريميير ليج".
وقال المدير الفني لآرسنال أوناي إيمري: "نيكولاس جناح رفيع المستوى وموهوب، العديد من أفضل الفرق في أوروبا كانت تريده، كان توقيع جناح صاحب مستوى عال أحد أهدافنا الرئيسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويسرني انضمامه للغاية".. للمزيد اضغط هنا
سلة منتخب مصر للناشئات تصعد إلى كأس العالم بعد الفوز على أنجولا
حقق منتخب مصر للناشئات لكرة السلة تحت 16 سنة فوزا كبيرا على منافسه أنجولا بنتيجة 73/50 ضمن منافسات دور نصف النهائي من منافسات البطولة الإفريقية التي تستضيفها رواندا حتي يوم 3 أغسطس الجاري.
وبهذا الفوز صعد منتخب مصر للناشئات إلى نهائي بطولة افريقيا مع التأهل إلى بطولة كأس العالم 2020.. للمزيد اضغط هنا
تامر حسنى يشعل الساحل الشمالي في أحدث حفلاته
انتهى الفنان تامر حسني، في الساعات الأولى من صباح اليوم من حفله الغنائي الذي أقيم بالساحل الشمالي، وسط حضور عدد ضخم من عشاقه ومحبيه، حيث لُقبت الحفل بالأكثر جماهيرية وحضورا بين حفلات الساحل بموسم الصيف.
قدم حسني، علي مدار ساعتين مجموعة من أبرز أغانيه القديمة وأغاني ألبومه الجديد "عيش بشوقك"، وحرص تامر، على تلبية رغبة الجمهور في التقاط الصور التذكارية معهم.. للمزيد اضغط هنا
عمرو دياب يعزي صديقه حمادة إسماعيل في وفاة والده
نشر الهضبة عمرو دياب، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قام فيها بمواساة صديقه المنتج حمادة إسماعيل في وفاة والده، إذ كتب "دياب" في تغريدته، قائلًا: "خالص عزائي لأخي وصديقي حمادة إسماعيل لوفاة والده رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".
من ناحية أخرى، حقق عمرو دياب نجاحًا كبيرًا بأغنية «بحبه» من ألبومه الجديد «أنا غير» المنتظر طرحه كاملًا في شهر أغسطس الجاري، فحققت الأغنية 412 ألف مشاهدة بعد طرحها أمس الخميس 1 أغسطس عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.. للمزيد اضغط هنا
بناء الهرم الأكبر.. أسرار لا تنتهي تنم عن عبقرية قدماء المصريين
لا تزال أسرار بناء الأهرامات تشكل لغزا لدى كثيرين ممن حاولوا دراسة وفهم طبيعة تركيبة ذلك البناء الحجري الضخم، إذ إن هناك سيناريوهات شائعة عن ان بناء الأهرامات الأول يشير إلى أن هناك كائنات أو مخلوقات غريبة وصلوا للأرض وقاموا بتكديس تلك الحجارة الضخمة لبناء الهرم.. للمزيد اضغط هنا
اجازة عيد الاضحى 2019 .. تعرف على عدد أيامها
أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك، ويستعد المصريون لقضاء اجازة عيد الاضحى 2019، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن السبت 10 أغسطس، يوافق وقفة يوم عرفة، وهو يوم إجازة رسمية فى الدولة، على أن يكون الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك.
ونوضح فيما يلي عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2019 والتي ستتضمن الجمعة 9 أغسطس كـ"إجازة أسبوعية" إضافة إلى 5 أيام اجازة عيد الاضحى 2019، كالآتي.. للمزيد اضغط هنا
بلاغ للنائب العام ضد فيديوهات أحمد حسن وزينب
أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الامين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، المستشار نبيل احمد صادق، بواقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعرف باسم فيديوهات "أحمد حسن وزينب".. للمزيد اضغط هنا
يجتمعون الأحد.. الصحاف يكشف سبب اجتماع وزراء خارجية العراق ومصر والأردن
كشف الدكتور أحمد الصحَّاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أنه من المقرر أن يُعقد اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء خارجية العراق والأردن ومصر، في بغداد بمقر وزارة الخارجية العراقية.
وقال «الصحَّاف» في تصريحات لـ«صدى البلد» سينعقد الاجتماع الثلاثيّ على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر في بغداد بوزارة الخارجيّة، يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من الشهر الجاري.. للمزيد اضغط هنا
صفعه الأردن ولكمته مصر.. كوشنر يغادر الشرق الأوسط محملا بخيبة فشل تمرير صفقة القرن
ظلت خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المدعومة أمريكا والمعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن» على رأس الاهتمام العربي والدولي منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته لتمريرها خلال حملته الانتخابية قبل فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في 2017.. للمزيد اضغط هنا
ما ينوب المخلص.. سيدة تقتل ابن شقيقتها أثناء فضه مشاجرتها مع والدته بالعياط
أنهت سيدة حياة نجل شقيقتها بطعنة في الصدر أثناء تدخله لفض مشاجرة بينها وبين والدته بمدينة العياط، وألقت قوات الأمن القبض علي المتهمة.
تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا من مستشفي العياط بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة بالصدر ولفظ أنفاسه قبل إسعافه.. للمزيد اضغط هنا
مركز مفاجئ لـ محمد صلاح.. قائمة أغلى الصفقات الافريقية في الدوري الانجليزي
أصبح نيكولاس بيبي أغلى صفقة انتقال هذا الصيف في الدوي الإنجليزي الممتاز حتى الآن، كما أصبح أغلى صفقة انتقال للاعب أفريقي في التاريخ و"البريميير ليج".
وقال المدير الفني لآرسنال أوناي إيمري: "نيكولاس جناح رفيع المستوى وموهوب، العديد من أفضل الفرق في أوروبا كانت تريده، كان توقيع جناح صاحب مستوى عال أحد أهدافنا الرئيسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويسرني انضمامه للغاية".. للمزيد اضغط هنا
سلة منتخب مصر للناشئات تصعد إلى كأس العالم بعد الفوز على أنجولا
حقق منتخب مصر للناشئات لكرة السلة تحت 16 سنة فوزا كبيرا على منافسه أنجولا بنتيجة 73/50 ضمن منافسات دور نصف النهائي من منافسات البطولة الإفريقية التي تستضيفها رواندا حتي يوم 3 أغسطس الجاري.
وبهذا الفوز صعد منتخب مصر للناشئات إلى نهائي بطولة افريقيا مع التأهل إلى بطولة كأس العالم 2020.. للمزيد اضغط هنا
تامر حسنى يشعل الساحل الشمالي في أحدث حفلاته
انتهى الفنان تامر حسني، في الساعات الأولى من صباح اليوم من حفله الغنائي الذي أقيم بالساحل الشمالي، وسط حضور عدد ضخم من عشاقه ومحبيه، حيث لُقبت الحفل بالأكثر جماهيرية وحضورا بين حفلات الساحل بموسم الصيف.
قدم حسني، علي مدار ساعتين مجموعة من أبرز أغانيه القديمة وأغاني ألبومه الجديد "عيش بشوقك"، وحرص تامر، على تلبية رغبة الجمهور في التقاط الصور التذكارية معهم.. للمزيد اضغط هنا
عمرو دياب يعزي صديقه حمادة إسماعيل في وفاة والده
نشر الهضبة عمرو دياب، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قام فيها بمواساة صديقه المنتج حمادة إسماعيل في وفاة والده، إذ كتب "دياب" في تغريدته، قائلًا: "خالص عزائي لأخي وصديقي حمادة إسماعيل لوفاة والده رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".
من ناحية أخرى، حقق عمرو دياب نجاحًا كبيرًا بأغنية «بحبه» من ألبومه الجديد «أنا غير» المنتظر طرحه كاملًا في شهر أغسطس الجاري، فحققت الأغنية 412 ألف مشاهدة بعد طرحها أمس الخميس 1 أغسطس عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.. للمزيد اضغط هنا
بناء الهرم الأكبر.. أسرار لا تنتهي تنم عن عبقرية قدماء المصريين
لا تزال أسرار بناء الأهرامات تشكل لغزا لدى كثيرين ممن حاولوا دراسة وفهم طبيعة تركيبة ذلك البناء الحجري الضخم، إذ إن هناك سيناريوهات شائعة عن ان بناء الأهرامات الأول يشير إلى أن هناك كائنات أو مخلوقات غريبة وصلوا للأرض وقاموا بتكديس تلك الحجارة الضخمة لبناء الهرم.. للمزيد اضغط هنا