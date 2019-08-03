1600 متطوع للهلال الأحمر السعودي يسخرون جهودهم لخدمة الحجاج



يشارك الهلال الأحمر السعودي في تقديم كافة خدماته الاسعافية والطبية في أعمال الحج لهذا العام، وذلك عبر أكثر من 1600متطوع ومتطوعة يسهمون في تقديم الخدمات الإسعافية والتوعوية لضيوف الرحمن، من بينهم 752 متطوعًا و848 متطوعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.





وفي مكة المكرمة يشارك المتطوعون في العمليات الميدانية مع الفرق الإسعافية في نطاقات الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، حيث خصصت الهيئة 120 متطوعًا ومتطوعة في المسجد الحرام و80 متطوعًا في منى و35 متطوعًا في عرفات و55 متطوعًا في مزدلفة.





أما في منطقة المدينة المنورة فيشارك أكثر من 1050 متطوعًا ومتطوعة في نطاقات المدينة المنورة والطرق المؤدية إليها والمسجد النبوي الشريف، للإسهام في العمليات الإسعافية وتوعية الحجاج عبر المنافذ الجوية والبرية.





وتمارس الفرق التطوعية لهيئة الهلال الأحمر السعودي دورًا إنسانيًا كبيرًا في العناية بضيوف الرحمن خلال موسم الحج، سواء على مستوى المشاركة في العمليات الإسعافية الميدانية مع الفرق الطبية أو على مستوى الحملات التوعوية والإرشادية التي استهدفت الحجاج في كل المنافذ البحرية والجوية للمملكة، وكذلك الأسواق والمراكز التجارية داخل العاصمة المقدسة.