الحلم الصحي في شهره الأول..التأمين الصحي الشامل انطلق تجريبيا في بورسعيد ب 22وحدة صحية و 1461 عملية جراحية

أطلقت الحكومة مشروع التأمين الصحي الشامل ذلك الحلم الذي طال انتظاره من أجل تغطية صحية شامل بناء علي توجيهات رئاسية وذلك بداية من الشهر الماضي.





"صدي البلد" يستعرض خلال التقرير الصادر من منظومة التامين الصحي والذي حصلنا علي نسخة منه حصاد لشهر الأول من إطلاق التشغيل التجريبي.





-البداية

إقبال شديد من المواطنين بمحافظة بورسعيد للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك من خلال 22 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء المحافظة لفتح الملف العائلي الخاص بأسرهم وبلغ عدد الأسر الذين تم تسجيلهم خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي ٧٧٨٤٦ ملفا ما يعادل ٢٦٠٩٦٦مواطنا وهو يمثل حوالي% ٢٨من المستهدف تسجيلهم بالمحافظة .









-نظام التسجيل

التسجيل بالمنظومة متاح لكل مواطني بورسعيد وذلك من خلال التوجه لأقرب وحدة او مركز صحة أسرة لمحل السكن ببطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد للأطفال (او صورة منهم) لتسجيل البيانات الخاصة بالأسرة وفتح الملف العائلي ثم يتم الفحص الطبي الشامل بالمجان لجميع أفراد الأسرة لتكملة البيانات الطبية الخاصة بهم.





- عمليات وأرقام خلال الشهر الأول

1461 عملية جراحية حصاد الشهر الأول من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والولادة ومستشفى￼￼￼ التخصصات بعضها بورسعيد مثل 3 عميات إصلاح حول.





وخلال الشهر الأول من تفعيل التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تم إجراء ١٤٦١عملية جراحية في ٧ مستشفيات تم ضمهم للمرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد وهم:





مستشفى السلام بورسعيد، مستشفى الرمد التخصصي، مستشفى النصر التخصصي للأطفال، مستشفى التضامن، مستشفى الحياة بورفؤاد، مستشفى النساء الزهور.





تشمل العمليات الجراحية ما تم إجراؤه لأول مرة في محافظة عمليات زراعة القرنية و1٠ وجفون وعمليتين مياه زرقاء ولأول مرة في بورسعيد تم إجراء عمليتين زراعة قوقعة بمستشفى النصر التخصصي للاطفال و11￼￼ عملية قسطرة قلب بوحدة الدكتور مجدي يعقوب بالمستشفى.





حيث وصل البروفيسور المصري العالمي "الدكتور طارق شعراوي" لإجراء عمليات المياه الزرقاء بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد بالمجان

ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.وهو بروفيسور مصري عالمي يجري جراحات متقدمة تطوعًا بمستشفى الرمد ببورسعيد.









وقد قام الدكتور طارق بالكشف على 20 مريضا بالمجان وإجراء عمليتين مياه زرقاء بالتعاون مع د/محمد صلاح رئيس هيئة المستشفيات التعليمية تطوعًا منهما لمنظومة التأمين الصحي الشامل.





يذكر أن الدكتور طارق شعراوي هو أحد أبناء المستشفيات والمعاهد التعليمية,





وعمل بمعهد الرمد التذكاري منذ أكثر من 2٠ عامًا، ثم سافر لتلقي الدراسة والعمل بسويسرا، وفي عام 2٠12 تم انتخابه كأول رئيس مصري أو عربى للجمعية الدولية لجراحات الجلوكوما (المياه الزرقاء)، التي تضم نحو 15٠٠ من كبار الجراحين المتخصصين في جراحات العيون والجلوكوما، كما أنشأ مؤسسة "بلدي" الخيرية للعيون بصعيد مصر، لتقديم الخدمات الصحية وإجراء الجراحات مجانًا لمحدودي الدخل.





أبرز التحديات التي واجهها التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في الشهر الأول





واجه فريق مشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد العديد من التحديات خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي رصدها من خلال غرفة العمليات المنعقدة لمتابعة تنفيذ المشروع و أهم المشاكل التي تواجه المنتفعين على مدار ٢٤ ساعة.





-تحديات التشغيل التجريبي

كان أهم تلك التحديات هو الإقبال الشديد للمواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي من خلال 2٠ وحدة و مركز صحة أسرة في جميع أنحاء المحافظة مما أدى لتكدسات في بعض تلك الوحدات وعملت إدارة المشروع على حل تلك المشكلة عن طريق زيادة عدد مدخلي البيانات بنسبة ٣٠% و توفيرهم على مدار 12 ساعة عمل من الساعة ٨ صباحًا حتى ٨ مساءًا و أيضًا خلال النصف الثاني من شهر يوليو تم ضم وحدة صحة أسرة الإسراء بحي الضواحي ومركز صحة أسرة علي بن أبي طالب بحي الزهور وبذلك أصبح هناك 22 وحدة و مركز متاحين للتسجيل لتخفيف التكدسات على جميع الوحدات والعمل على تيسير وسرعة إجراءات التسجيل على المواطنين.

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كما تم تقليص الوقت المخصص لفتح الملف العائلي من ساعة في بداية التشغيل التجريبي ل ١٠ دقائق￼￼ إلى 15 دقيقة من خلال رفع قدرات مسجلي البيانات، ذلك التحسن في سرعة التسجيل لاقى اعجاب ورضاء جميع المواطنين.





أيضًا أحد أهم التحديات التي واجهها الفريق كان عدم تقبل المواطنين لآليات الإحالة ولذلك قام فريق المشروع بتوجيه حملات توعية في الوحدات والمراكز والمستشفيات من خلال المثقفات الصحيات لتوضيح الآلية بشكل سهل للمواطنين كما تم تخصيص مسئول إحالة بكل الوحدات والمراكز والمستشفيات لمتابعة حالات الإحالة و تيسير إجراءتها وتفعيل نظام الكتروني للحد من الإجراءات الورقية للإحالة





الجدير بالذكر أنه تم تطبيق نظام الإحالة بنسبة100% في مستشفى النصر التخصصي للأطفال ومستشفى النساء والولادة و بنسبة ٧٦% في مستشفى التضامن و52% في مستشفى الزهور و٤٦% في مستشفى السلام بورسعيد.





-تدريب العاملين في المنظومة





وذلك من خلال سفر الدفعة الثانية من أطباء طب الأسرة لتلقي التدريب بانجلترا,





في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الجانب البريطاني لتدريب الأطباء والعاملين على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بإنجلترا، وذلك يوم 23 يناير الماضي، حيث وقع على البروتوكول من جانب الوزارة الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، ومن الجانب البريطاني، السفير البريطاني لدى مصر، السير جيفري آدمز،سافرت الدفعة الثانية من أطباء طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل في 13ال من يوليو التي شملت 35 طبيبا إلى انجلترا لتلقي التدريب لمدة اسبوع على احدث نظم تطبيق طب الأسرة للإستفادة منها و تطبيقها بوحدات و مراكز صحة الأسرة في بورسعيد ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد وقد سبق سفرهم تدريبهم على يد الخبراء البريطانيين لمدة ثلاثة أيام في مصر والجدير بالذكر انه قد تم سفر الدفعة الأولى المكونة من 35 طبيبًا في الـ2٧ من أبريل الماضي.





-التمريض علي خارطة الاهتمامات

حيث التقى الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى، بعدد من أعضاء فريق التمريض بمستشفى النصر التخصصى للأطفال أحد المستشفيات التى تقدم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، والتى تم اطلاقها تجريبيا أول يوليو الجارى وتستمر حتى سبتمبر المقبل .

وجاء لقاء الدكتور مجدى يعقوب مع تمريض مستشفى النصر ضمن برنامج تدريبى بأسوان لإعداد الفريق للعمل فى وحدة القلب التابعة لمؤسسة مجدى يعقوب بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد .￼￼









- التوعية بالتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد





والتي بدأت بجولة حافلة تجولت شوارع المحافظة خلال الاسبوع￼￼￼￼ الأول من يوليو لتوعية المواطنين بالنظام الجديد في بورسعيدوشملت

الجولة "الجنوب والزهور وحي شرق".





وتهدف الحافلة إلى تغطية جميع محافظة بورسعيد المواطنين بالإطلاق التجريبي لنظام الشامل.





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تحت شعار "إجري لصحتك" إطلاق مارثون رياضي للتوعية بمظومة التأمين الصحي الشامل في￼￼ محافظة بورسعيد





أطلقت وزارة الصحة والسكان صباح السبت الموافق 27 يوليو فعاليات الماراثون الرياضي للجري والدراجات، بمحافظة بورسعيد، وذلك بهدف التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ودعوة المواطنين لفتح ملفات الأسر بوحدات طب الأسرة.

شارك بالماراثون 3٠٠ مواطن من أهالي بورسعيد من ضمنهم ما يقرب من ٥٠ من ذوي القدرات الخاصة وأسرهم.





حيث بدأ الماراثون في التاسعة من صباح السبت بدايةً من نقطة الانطلاق أمام ديوان عام محافظة بورسعيد، مرورًا بشارع الشهيد عاطف السادات (طرح البحر) وصولًا إلى ميدان حديقة الأمل في تمام الساعة التاسعة والنصف، يتقدم الماراثون سباق درجات، ومشاركون من ذوي القدرات الخاصة وباقي المشاركين.





-شهادة الخبراء الدوليين

إشادة دولية بمنظومة التأمين الصحي الشامل

زيارة وفد معهد الدراسات السياسية والإستراتيجية النيجيري بأبوجا لمحافظة بورسعيد بغرض

التعرف على منظومة التأمين الصحي الشامل وآلية عملها..

ففي إطار رئاسة مصر للإتحاد الافريقي قام وفد من معهد الدراسات السياسية والإستراتيجية النيجيري بأبوجا بزيارة لبعض المنشآت الصحية التي تم انضمت منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وذلك بغرض التعرف على منظومة التأمين الصحي الشامل وآلية عملها .





وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هدف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد هو الحفاظ على صحة مواطني محافظة بورسعيد وتقديم الخدمة الطبية للمرضى على أعلى مستوى.





وأضافت الوزارة أن محافظة بورسعيد دائمًا تمثل وجهًا حضاريًا لمصر، مشيرةً إلى تأثير الاهتمام بالصحة على زيادة الإنتاج وزيادة الدخل القومي، وارتفاع قدرة الأطفال على التحصيل الدراسي.

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وابدي الوفد الدولي اشادة بالتجربة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة و نقل الخبرات إلى بلادهم ، حيث إستهل الوفد الجولة￼￼ بزيارة وحدة عمر بن الخطاب كنموذج لوحدة رعاية أولية وتفقدوا عملية فتح المواطنين للملفات العائلية وإستقبالهم للخدمات الصحية الأولية وإجراء عملية الإحالة .





كما تفقد الوفد مستشفى بورسعيد العام كنموذج للمستوى الثالني من الرعاية الصحية وتفقدوا التجهيزات الموجودة بالمستشفى وإستعداد طاقم المستشفى لتقديم الخدمة الصحية اللائقة ، ثم توجهوا في نهاية الجولة لمستشفى النصر التخصصي للأطفال كنموذج للمستوى الثالث من الرعاية الصحية وأشادوا بالمستوى المشرف التي ظهرت به المستشفى وإمتلاكها لأحدث الأجهزة الطبية الحديثة التي تؤهلها لإستقبال الحالات الحرجة وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة وفي النهاية قام الوفد بإلتقاط الصور التذكارية داخل المستشفى .





وأعرب رئيس الوفد عن إعجابه الشديد بما تم خلال التشغيل التجريبي للمنظومة وتشوقهم لرؤية تطبيقها بشكل كامل للإستفادة من التجربة المصرية لتطبيق التغطية الصحية الشامل بنيجريا.









وقال رئيس قطاع الصحة في البنك الدولي: "ما شهدناه على ارض الواقع في بورسعيد يعد انجازا فريدا في النظم الصحية"

جاء ذلك خلال تفقدهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد .. حيث

أشادت بعثة البنك الدولي برئاسة ركها منون مدير البنك الدولي الإقليمي لقطاع الصحة و التغذية و ضمت البعثة د عمرو الشلقاني خبير اول السياسات و النظم الصحية بالبنك الدولي و د مصطفى عبد الله خبير اول السياسات و النظم الصحية.

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استقبل البعثة د احمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان للرقابة و المتابعة و مدير مشروع التأمين الصحي الشامل وعدد من￼￼ فئات وزارة الصحة ، تفقدت البعثة خلال الزيارة مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل و غرفة عمليات ادارة المنظومة و تم عرض النموذج المصري لإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل و كيف تم تنفيذ المشروع على ارض الواقع.





وقامت البعثة بزيارة وحدة الكويت احد الوحدات المنضمة للمنظومة و تم تتبع خط سير المنتفعين داخل الوحدات و استعراض التجهيزات الطبية و غير الطبية وأشادت البعثة بدقة تسجيل البيانات على المنظومة الإلكترونية و اثنوا على نظام الطب الاسرة و فتح الملفات العائلية التي بلغت4015 ملف اي حوالي ٨٠ ٪ من المستهدف.



