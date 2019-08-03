الحلم الصحي في شهره الأول..التأمين الصحي الشامل انطلق تجريبيا في بورسعيد ب 22وحدة صحية و 1461 عملية جراحية

أطلقت الحكومة مشروع التأمين الصحي الشامل ذلك الحلم الذي طال انتظاره من أجل تغطية صحية شامل بناء علي توجيهات رئاسية وذلك بداية من الشهر الماضي.
"صدي البلد" يستعرض خلال التقرير الصادر من منظومة التامين الصحي والذي حصلنا علي نسخة منه حصاد لشهر الأول من إطلاق التشغيل التجريبي.
-البداية
إقبال شديد من المواطنين بمحافظة بورسعيد للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك من خلال 22 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء المحافظة لفتح الملف العائلي الخاص بأسرهم وبلغ عدد الأسر الذين تم تسجيلهم خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي ٧٧٨٤٦ ملفا ما يعادل ٢٦٠٩٦٦مواطنا وهو يمثل حوالي% ٢٨من المستهدف تسجيلهم بالمحافظة .
-نظام التسجيل
التسجيل بالمنظومة متاح لكل مواطني بورسعيد وذلك من خلال التوجه لأقرب وحدة او مركز صحة أسرة لمحل السكن ببطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد للأطفال (او صورة منهم) لتسجيل البيانات الخاصة بالأسرة وفتح الملف العائلي ثم يتم الفحص الطبي الشامل بالمجان لجميع أفراد الأسرة لتكملة البيانات الطبية الخاصة بهم.
- عمليات وأرقام خلال الشهر الأول
1461 عملية جراحية حصاد الشهر الأول من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والولادة ومستشفى￼￼￼ التخصصات بعضها بورسعيد مثل 3 عميات إصلاح حول.
وخلال الشهر الأول من تفعيل التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تم إجراء ١٤٦١عملية جراحية في ٧ مستشفيات تم ضمهم للمرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد وهم:
مستشفى السلام بورسعيد، مستشفى الرمد التخصصي، مستشفى النصر التخصصي للأطفال، مستشفى التضامن، مستشفى الحياة بورفؤاد، مستشفى النساء الزهور.
تشمل العمليات الجراحية ما تم إجراؤه لأول مرة في محافظة عمليات زراعة القرنية و1٠ وجفون وعمليتين مياه زرقاء ولأول مرة في بورسعيد تم إجراء عمليتين زراعة قوقعة بمستشفى النصر التخصصي للاطفال و11￼￼ عملية قسطرة قلب بوحدة الدكتور مجدي يعقوب بالمستشفى.
حيث وصل البروفيسور المصري العالمي "الدكتور طارق شعراوي" لإجراء عمليات المياه الزرقاء بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد بالمجان
ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.وهو بروفيسور مصري عالمي يجري جراحات متقدمة تطوعًا بمستشفى الرمد ببورسعيد.
وقد قام الدكتور طارق بالكشف على 20 مريضا بالمجان وإجراء عمليتين مياه زرقاء بالتعاون مع د/محمد صلاح رئيس هيئة المستشفيات التعليمية تطوعًا منهما لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
يذكر أن الدكتور طارق شعراوي هو أحد أبناء المستشفيات والمعاهد التعليمية,
وعمل بمعهد الرمد التذكاري منذ أكثر من 2٠ عامًا، ثم سافر لتلقي الدراسة والعمل بسويسرا، وفي عام 2٠12 تم انتخابه كأول رئيس مصري أو عربى للجمعية الدولية لجراحات الجلوكوما (المياه الزرقاء)، التي تضم نحو 15٠٠ من كبار الجراحين المتخصصين في جراحات العيون والجلوكوما، كما أنشأ مؤسسة "بلدي" الخيرية للعيون بصعيد مصر، لتقديم الخدمات الصحية وإجراء الجراحات مجانًا لمحدودي الدخل.
أبرز التحديات التي واجهها التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في الشهر الأول
واجه فريق مشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد العديد من التحديات خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي رصدها من خلال غرفة العمليات المنعقدة لمتابعة تنفيذ المشروع و أهم المشاكل التي تواجه المنتفعين على مدار ٢٤ ساعة.
-تحديات التشغيل التجريبي
كان أهم تلك التحديات هو الإقبال الشديد للمواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي من خلال 2٠ وحدة و مركز صحة أسرة في جميع أنحاء المحافظة مما أدى لتكدسات في بعض تلك الوحدات وعملت إدارة المشروع على حل تلك المشكلة عن طريق زيادة عدد مدخلي البيانات بنسبة ٣٠% و توفيرهم على مدار 12 ساعة عمل من الساعة ٨ صباحًا حتى ٨ مساءًا و أيضًا خلال النصف الثاني من شهر يوليو تم ضم وحدة صحة أسرة الإسراء بحي الضواحي ومركز صحة أسرة علي بن أبي طالب بحي الزهور وبذلك أصبح هناك 22 وحدة و مركز متاحين للتسجيل لتخفيف التكدسات على جميع الوحدات والعمل على تيسير وسرعة إجراءات التسجيل على المواطنين.
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كما تم تقليص الوقت المخصص لفتح الملف العائلي من ساعة في بداية التشغيل التجريبي ل ١٠ دقائق￼￼ إلى 15 دقيقة من خلال رفع قدرات مسجلي البيانات، ذلك التحسن في سرعة التسجيل لاقى اعجاب ورضاء جميع المواطنين.
أيضًا أحد أهم التحديات التي واجهها الفريق كان عدم تقبل المواطنين لآليات الإحالة ولذلك قام فريق المشروع بتوجيه حملات توعية في الوحدات والمراكز والمستشفيات من خلال المثقفات الصحيات لتوضيح الآلية بشكل سهل للمواطنين كما تم تخصيص مسئول إحالة بكل الوحدات والمراكز والمستشفيات لمتابعة حالات الإحالة و تيسير إجراءتها وتفعيل نظام الكتروني للحد من الإجراءات الورقية للإحالة
الجدير بالذكر أنه تم تطبيق نظام الإحالة بنسبة100% في مستشفى النصر التخصصي للأطفال ومستشفى النساء والولادة و بنسبة ٧٦% في مستشفى التضامن و52% في مستشفى الزهور و٤٦% في مستشفى السلام بورسعيد.
-تدريب العاملين في المنظومة
وذلك من خلال سفر الدفعة الثانية من أطباء طب الأسرة لتلقي التدريب بانجلترا,
في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الجانب البريطاني لتدريب الأطباء والعاملين على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بإنجلترا، وذلك يوم 23 يناير الماضي، حيث وقع على البروتوكول من جانب الوزارة الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، ومن الجانب البريطاني، السفير البريطاني لدى مصر، السير جيفري آدمز،سافرت الدفعة الثانية من أطباء طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل في 13ال من يوليو التي شملت 35 طبيبا إلى انجلترا لتلقي التدريب لمدة اسبوع على احدث نظم تطبيق طب الأسرة للإستفادة منها و تطبيقها بوحدات و مراكز صحة الأسرة في بورسعيد ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد وقد سبق سفرهم تدريبهم على يد الخبراء البريطانيين لمدة ثلاثة أيام في مصر والجدير بالذكر انه قد تم سفر الدفعة الأولى المكونة من 35 طبيبًا في الـ2٧ من أبريل الماضي.
-التمريض علي خارطة الاهتمامات
حيث التقى الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى، بعدد من أعضاء فريق التمريض بمستشفى النصر التخصصى للأطفال أحد المستشفيات التى تقدم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، والتى تم اطلاقها تجريبيا أول يوليو الجارى وتستمر حتى سبتمبر المقبل .
وجاء لقاء الدكتور مجدى يعقوب مع تمريض مستشفى النصر ضمن برنامج تدريبى بأسوان لإعداد الفريق للعمل فى وحدة القلب التابعة لمؤسسة مجدى يعقوب بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد .￼￼
- التوعية بالتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد
والتي بدأت بجولة حافلة تجولت شوارع المحافظة خلال الاسبوع￼￼￼￼ الأول من يوليو لتوعية المواطنين بالنظام الجديد في بورسعيدوشملت
الجولة "الجنوب والزهور وحي شرق".
وتهدف الحافلة إلى تغطية جميع محافظة بورسعيد المواطنين بالإطلاق التجريبي لنظام الشامل.
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تحت شعار "إجري لصحتك" إطلاق مارثون رياضي للتوعية بمظومة التأمين الصحي الشامل في￼￼ محافظة بورسعيد
أطلقت وزارة الصحة والسكان صباح السبت الموافق 27 يوليو فعاليات الماراثون الرياضي للجري والدراجات، بمحافظة بورسعيد، وذلك بهدف التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ودعوة المواطنين لفتح ملفات الأسر بوحدات طب الأسرة.
شارك بالماراثون 3٠٠ مواطن من أهالي بورسعيد من ضمنهم ما يقرب من ٥٠ من ذوي القدرات الخاصة وأسرهم.
حيث بدأ الماراثون في التاسعة من صباح السبت بدايةً من نقطة الانطلاق أمام ديوان عام محافظة بورسعيد، مرورًا بشارع الشهيد عاطف السادات (طرح البحر) وصولًا إلى ميدان حديقة الأمل في تمام الساعة التاسعة والنصف، يتقدم الماراثون سباق درجات، ومشاركون من ذوي القدرات الخاصة وباقي المشاركين.
-شهادة الخبراء الدوليين
إشادة دولية بمنظومة التأمين الصحي الشامل
زيارة وفد معهد الدراسات السياسية والإستراتيجية النيجيري بأبوجا لمحافظة بورسعيد بغرض
التعرف على منظومة التأمين الصحي الشامل وآلية عملها..
ففي إطار رئاسة مصر للإتحاد الافريقي قام وفد من معهد الدراسات السياسية والإستراتيجية النيجيري بأبوجا بزيارة لبعض المنشآت الصحية التي تم انضمت منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وذلك بغرض التعرف على منظومة التأمين الصحي الشامل وآلية عملها .
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هدف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد هو الحفاظ على صحة مواطني محافظة بورسعيد وتقديم الخدمة الطبية للمرضى على أعلى مستوى.
وأضافت الوزارة أن محافظة بورسعيد دائمًا تمثل وجهًا حضاريًا لمصر، مشيرةً إلى تأثير الاهتمام بالصحة على زيادة الإنتاج وزيادة الدخل القومي، وارتفاع قدرة الأطفال على التحصيل الدراسي.
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وابدي الوفد الدولي اشادة بالتجربة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة و نقل الخبرات إلى بلادهم ، حيث إستهل الوفد الجولة￼￼ بزيارة وحدة عمر بن الخطاب كنموذج لوحدة رعاية أولية وتفقدوا عملية فتح المواطنين للملفات العائلية وإستقبالهم للخدمات الصحية الأولية وإجراء عملية الإحالة .
كما تفقد الوفد مستشفى بورسعيد العام كنموذج للمستوى الثالني من الرعاية الصحية وتفقدوا التجهيزات الموجودة بالمستشفى وإستعداد طاقم المستشفى لتقديم الخدمة الصحية اللائقة ، ثم توجهوا في نهاية الجولة لمستشفى النصر التخصصي للأطفال كنموذج للمستوى الثالث من الرعاية الصحية وأشادوا بالمستوى المشرف التي ظهرت به المستشفى وإمتلاكها لأحدث الأجهزة الطبية الحديثة التي تؤهلها لإستقبال الحالات الحرجة وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة وفي النهاية قام الوفد بإلتقاط الصور التذكارية داخل المستشفى .
وأعرب رئيس الوفد عن إعجابه الشديد بما تم خلال التشغيل التجريبي للمنظومة وتشوقهم لرؤية تطبيقها بشكل كامل للإستفادة من التجربة المصرية لتطبيق التغطية الصحية الشامل بنيجريا.
وقال رئيس قطاع الصحة في البنك الدولي: "ما شهدناه على ارض الواقع في بورسعيد يعد انجازا فريدا في النظم الصحية"
جاء ذلك خلال تفقدهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد .. حيث
أشادت بعثة البنك الدولي برئاسة ركها منون مدير البنك الدولي الإقليمي لقطاع الصحة و التغذية و ضمت البعثة د عمرو الشلقاني خبير اول السياسات و النظم الصحية بالبنك الدولي و د مصطفى عبد الله خبير اول السياسات و النظم الصحية.
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استقبل البعثة د احمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان للرقابة و المتابعة و مدير مشروع التأمين الصحي الشامل وعدد من￼￼ فئات وزارة الصحة ، تفقدت البعثة خلال الزيارة مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل و غرفة عمليات ادارة المنظومة و تم عرض النموذج المصري لإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل و كيف تم تنفيذ المشروع على ارض الواقع.
وقامت البعثة بزيارة وحدة الكويت احد الوحدات المنضمة للمنظومة و تم تتبع خط سير المنتفعين داخل الوحدات و استعراض التجهيزات الطبية و غير الطبية وأشادت البعثة بدقة تسجيل البيانات على المنظومة الإلكترونية و اثنوا على نظام الطب الاسرة و فتح الملفات العائلية التي بلغت4015 ملف اي حوالي ٨٠ ٪ من المستهدف.
كذلك اشاد خبراء البنك الدولي بالتطبيق الالكتروني لنظام الإحالة من الوحدات للمستشفيات الذي يتم بمصر لأول مرة ثم قامت البعثة بزيارة تفقدية لمستشفى النصر التخصصي للاطفال واكد الوفد ان هذه المستشفى تعد مركزا متميزا للجراحات الدقيقة و تشخيص و علاج أورام الاطفال بما تملكه من تجهيزات طبية تعد الأحدث على مستوى العالم بالاضافة لخدماتها التشخيصية المتقدمة كما اثنى الوفد على المفاهيم الجديدة التى تم تطبيقها في المنظومة المتمثلة في استحداث وظائف جديدة ومنها ادارة تسويق الخدمات و ادارة الخدمات الفندقية و رضاء المنتفعين و المعلوماتية الصحية كأقسام داخل مستشفياتزالمنظومة التي تدل على تطور الفكر الاداري الذي سيتم ادارة المنظومة الجديدة من خلالها