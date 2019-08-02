بطل في معركة البناء.. برلماني يطالب بدعم كل مواطن بـ50% من قيمة سعر اللحوم

طالب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بدعم كل مواطن يمتلك بطاقة تموينية ما بين 40 لـ 50% من قيمة سعر اللحوم خلال حلول المناسبات العامة.



وأضاف الجوهري لـ"صدي البلد"، أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي الذي خاض معركتى البقاء والبناء، ودعمه خلال المناسبات يجعله قادرًا على الصمود أمام جشع التجار، لافتًا إلى ضرورة تخفيض سعر اللحوم لباقي المواطنين بنسبة 20%.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هذا الدعم سوف يكون عند حلول المناسبات العامة فقط، لعدم إضافة أعباء على الدولة.



يأتي هذا بعد أن أعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطة لطرح اللحوم في المنافذ التابعة لها استعدادا لاستقبال عيد الأضحى 2019، والذي تم إعلان أول أيامه الأحد المقبل.



وقال خالد إبراهيم مدير فروع مجمعات الأهرام الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، لـ صدى البلد، إنه يجري طرح كميات كبيرة من اللحوم استعدادا لـ عيد الأضحى 2019 في فروع مجمعات الأهرام بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 20%.